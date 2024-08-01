Украинцы увеличили свои сбережения в наличной валюте — Finance.ua

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Украинцы увеличили свои сбережения в наличной валюте

Личные финансы
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Украинцы увеличили свои сбережения в наличной валюте
Украинцы увеличили свои сбережения в наличной валюте
Увеличение объемов наличной валюты вне банков за июнь 2024 года составило $1,3 млрд (в июне 2023 года — $0,8 млрд).
Об этом свидетельствует обзор платежного баланса Национального банка за июнь 2024 года.
Отмечается, что за январь-июнь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в $7,9 млрд, за соответствующий период 2023 года — в $6,1 млрд.

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В РБК-Украина добавили, что НБУ не дает оценки общей суммы наличной валюты на руках у населения и бизнеса, однако предварительные оценки свидетельствуют, что эта сумма может превышать 120 млрд долларов.
Таким образом, наличная валюта остается основной формой сбережений украинцев и значительно превышает объем наличной гривны — 800 млрд гривен (менее 20 млрд долларов).

Справка Finance.ua:

  • как сообщал Фонд гарантирования вкладов, по состоянию на 1 июля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 295,0 млрд грн, что на 28,9 млрд грн больше показателя предыдущего месяца;
  • август может стать одним из знаковых месяцев для формирования гривневых депозитов. Банки берут курс на долгосрочные предложения;
  • объемы вкладов в банках возрастают, а их доходность снижается, что следует из опубликованных Нацбанком результатов опроса финучреждений о банковском фондировании за первые два квартала и их ожиданий на третий квартал.
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По материалам:
Finance.ua
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