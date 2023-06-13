Украинцы установили рекорд на рынке гибридных автомобилей: что сейчас покупают — Finance.ua

Украинцы установили рекорд на рынке гибридных автомобилей: что сейчас покупают Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Украинцы установили рекорд на рынке гибридных автомобилей: что сейчас покупают

В мае автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых авто, что является рекордным показателем за последние 10 месяцев.

Как сообщает « Укравтопром », доля новых авто из этого количества составляла 73%. А всего на майском рынке новых легковушек «гибриды» охватили 26% продаж.

Какие модели выбирают

Новые авто:

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стала Toyota RAV-4 — 202 авто.



Второе место по популярности занимает — Nissan Qashqai — 88 авто.

Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE — 63 авто.

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Подержаные авто:

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Toyota Prius — 39 авто.

На второй позиции — Ford Fusion US — 33 авто.

Третье место у Chevrolet Volt (27 шт.).

В итоге украинский автопарк за май пополнился почти 15,4 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек, что на 0,3% больше, чем в апреле. Также в последний месяц весны украинцы зарегистрировали 2451 электромобиль (из них 559 единиц новых и 1892 бывших в употреблении).

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