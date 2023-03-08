Украинцы смогут заказать номера авто онлайн: как будет работать услуга — Finance.ua

Украинцы смогут заказать номера авто онлайн: как будет работать услуга Сегодня 10:09 — Личные финансы

Украинцы смогут заказать номера авто онлайн: как будет работать услуга

В Украине запустят сервис онлайн-заказа автомобильных номеров. Соответствующий приказ МВД № 10 (от 17 января 2023) вступит в силу 3 июня.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Как это будет работать

Автомобилисты смогут выбрать номер авто через электронный кабинет водителя и забронировать его. Если желаемая комбинация цифр и букв относится к платной, то можно будет сразу оплатить ее.

Бронь номера будет действовать 10 дней. В течение этого времени нужно посетить выбранный сервисный центр МВД и завершить регистрацию транспортного средства с этим номером.

«Внедрение нового функционала станет очередным шагом в направлении цифровизации, обеспечении прозрачного и удобного алгоритма получения одной из самых востребованных услуг», — подчеркнул Богдан Драпятый.

Напомним, что на данный момент сервис онлайн-выбора автомобильных номеров работает, но позволяет лишь просмотреть свободные комбинации цифр и букв, а также узнать их стоимость, но забронировать номер авто пока нельзя.

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