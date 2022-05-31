Украинцы растаможили за 2 месяца 123,6 тыс. автомобилей из Европы на льготных условиях — Finance.ua
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Украинцы растаможили за 2 месяца 123,6 тыс. автомобилей из Европы на льготных условиях

Сегодня 09:25Личные финансы
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Украинцы растаможили за 2 месяца 123,6 тыс. автомобилей из Европы на льготных условияхУкраинцы растаможили за 2 месяца 123,6 тыс. автомобилей из Европы на льготных условиях
В среднем в будний день в Украину заводится 4-5 тыс. автомобилей из Европы на льготных условиях.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Телеграм.
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По его данным, в апреле-мае украинцы ввезли на льготных условиях 123,6 тыс. авто на льготных условиях, а общая сумма льгот — налоговых и таможенных — составила 13,6 млрд грн.
Железняк добавил, что в среднем в будний день заводится в Украине 4-5 тыс. авто, и темпы их растаможки не спадают.
Напомним, правительство сократило до трех количество пропускных пунктов, где можно растаможить автомобили с ЕС.
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По материалам: Espreso.tv
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