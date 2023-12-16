Украинцы работают на 75% автозаводов Европы — исследование — Finance.ua
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Украинцы работают на 75% автозаводов Европы — исследование

Личные финансы
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Украинцы работают на 75% автозаводов Европы — исследование
Украинцы работают на 75% автозаводов Европы — исследование
Сегодня 75% автомобильных заводов в Польше нанимают работников из Украины, а 78% ожидают уменьшения количества рабочих мест из-за автоматизации производства.
Об этом сообщает Институт исследований авторынка со ссылкой на отчет компании Exact Systems «MotoBarometr 2023».

Сколько украинцев работает в автомобильной отрасли в Европе

«По результатам опроса, в котором приняли участие около 1000 представителей автомобильной отрасли из 11 стран, 75% из них трудоустраивают граждан Украины. В 2021 году это было 58%, в 2022 году — уже 72%. Хотя тренд несколько лет рос, однако результат постепенно стабилизируется», — сообщает Польский Институт исследований авторынка SAMAR.
В 8 из 11 опрошенных стран процент компаний, трудоустраивающих украинцев, вырос за последний год. В Германии уже в 41% производственных предприятий работают граждане Украины, а еще в 2021 году было всего 15% (в 2022 году — 30%). Интерес к украинским работникам также растет в Бельгии — с 18 процентов в 2022 году до 43 процентов в 2023 году.

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В Польше 23% автомобильных заводов планируют увеличить количество рабочих мест в последующие месяцы. Это на 27 процентных пунктов меньше, чем год назад, и меньше с начала проведения исследования. Большинство опрошенных планируют оставить занятость на текущем уровне (73%). При этом три из четырех заводов в польской автомобильной промышленности трудоустраивают граждан Украины (на 3 п.п. больше, чем в 2022 году).
Значительно больше украинцев в автомобильной промышленности работают только в Словакии (88%), но все чаще их можно встретить также на производственных линиях в Германии. За год количество заводов, пользующихся услугами граждан Украины, возросло с 30% до 41%.
Также эксперты Exact Systems обращают внимание на рост автоматизации производственных процессов. 78% представителей автомобильной промышленности считают, что роботы и искусственный интеллект приведут к уменьшению количества работников в их учреждениях.

Заменят ли людей на автозаводах роботы

Из репорта «MotoBarometr 2023» следует, что значительное большинство работников на заводах, производящих автомобили и их части, — люди, выполняющие повторяющиеся, рутинные действия. В 9 из 11 изучаемых стран согласны с утверждением, что автоматизация приведет к уменьшению количества работников в их учреждениях. В эту группу также входит Польша, где 78% ответили «однозначно да» или «скорее да».
Артур Мигонь из компании Antal обращает внимание на то, что автоматизация и технологические инновации действительно меняют мир автомобильного производства, но во многих случаях людей трудно заменить роботами или искусственным интеллектом.

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«ИИ становится незаменимым во многих секторах, где раньше царил человек. Теперь он быстрым темпом движется к замещению людей в работе с алгоритмами. В США робот заменяет в среднем 5−6 человек. Автоматизация больше всего скажется на рутинных должностях, что может усугубить социальные проблемы. Однако искусственный интеллект не заменит людей в креативности, эмпатии и мастерстве. В будущем возможны должности, построенные на этих навыках. Ключом к выживанию в цифровой революции является переподготовка, перекалибровка профессий и возрождение сотрудничества между человеком и искусственным интеллектом», — говорит эксперт.
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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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