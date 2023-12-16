Украинцы работают на 75% автозаводов Европы — исследование Сегодня 19:50 — Личные финансы

Украинцы работают на 75% автозаводов Европы — исследование

Сегодня 75% автомобильных заводов в Польше нанимают работников из Украины, а 78% ожидают уменьшения количества рабочих мест из-за автоматизации производства.

Об этом сообщает Институт исследований авторынка со ссылкой на отчет компании Exact Systems «MotoBarometr 2023».

Сколько украинцев работает в автомобильной отрасли в Европе

«По результатам опроса, в котором приняли участие около 1000 представителей автомобильной отрасли из 11 стран, 75% из них трудоустраивают граждан Украины. В 2021 году это было 58%, в 2022 году — уже 72%. Хотя тренд несколько лет рос, однако результат постепенно стабилизируется», — сообщает Польский Институт исследований авторынка SAMAR.

В 8 из 11 опрошенных стран процент компаний, трудоустраивающих украинцев, вырос за последний год. В Германии уже в 41% производственных предприятий работают граждане Украины, а еще в 2021 году было всего 15% (в 2022 году — 30%). Интерес к украинским работникам также растет в Бельгии — с 18 процентов в 2022 году до 43 процентов в 2023 году.

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В Польше 23% автомобильных заводов планируют увеличить количество рабочих мест в последующие месяцы. Это на 27 процентных пунктов меньше, чем год назад, и меньше с начала проведения исследования. Большинство опрошенных планируют оставить занятость на текущем уровне (73%). При этом три из четырех заводов в польской автомобильной промышленности трудоустраивают граждан Украины (на 3 п.п. больше, чем в 2022 году).

Значительно больше украинцев в автомобильной промышленности работают только в Словакии (88%), но все чаще их можно встретить также на производственных линиях в Германии. За год количество заводов, пользующихся услугами граждан Украины, возросло с 30% до 41%.

Также эксперты Exact Systems обращают внимание на рост автоматизации производственных процессов. 78% представителей автомобильной промышленности считают, что роботы и искусственный интеллект приведут к уменьшению количества работников в их учреждениях.

Заменят ли людей на автозаводах роботы

Из репорта «MotoBarometr 2023» следует, что значительное большинство работников на заводах, производящих автомобили и их части, — люди, выполняющие повторяющиеся, рутинные действия. В 9 из 11 изучаемых стран согласны с утверждением, что автоматизация приведет к уменьшению количества работников в их учреждениях. В эту группу также входит Польша, где 78% ответили «однозначно да» или «скорее да».

Артур Мигонь из компании Antal обращает внимание на то, что автоматизация и технологические инновации действительно меняют мир автомобильного производства, но во многих случаях людей трудно заменить роботами или искусственным интеллектом.

«ИИ становится незаменимым во многих секторах, где раньше царил человек. Теперь он быстрым темпом движется к замещению людей в работе с алгоритмами. В США робот заменяет в среднем 5−6 человек. Автоматизация больше всего скажется на рутинных должностях, что может усугубить социальные проблемы. Однако искусственный интеллект не заменит людей в креативности, эмпатии и мастерстве. В будущем возможны должности, построенные на этих навыках. Ключом к выживанию в цифровой революции является переподготовка, перекалибровка профессий и возрождение сотрудничества между человеком и искусственным интеллектом», — говорит эксперт.

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