Украинцы, потерявшие работу, смогут сохранить пенсию: как именно — Finance.ua
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Украинцы, потерявшие работу, смогут сохранить пенсию: как именно

Личные финансы
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Украинцы, потерявшие работу, смогут сохранить пенсию: как именно
Украинцы, потерявшие работу, смогут сохранить пенсию: как именно
В Украине планируют ввести новый страховой взнос для того, чтобы потерявшие работу граждане смогли сохранить возможность выхода на пенсию.
Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
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«Уже зарегистрирован законопроект. Мы впервые даем возможность людям заплатить за себя страховой взнос. Раньше можно было купить страховой стаж задним числом, но это было сложно. Сегодня мы упрощаем эту систему и цифровизируем ее. Будет единственное заявление о присоединении, и его можно будет подать онлайн. Эта процедура будет рассчитана на 32 категории граждан», — подчеркнула Жолнович.
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По ее словам, такая инициатива, в частности, предназначается для людей, потерявших работу в предпенсионном возрасте. Они или их родственники смогут оплатить страховой взнос с тем, чтобы сохранить возможность своевременного выхода на пенсию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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