Украинцы, потерявшие работу, смогут сохранить пенсию: как именно — Finance.ua

Украинцы, потерявшие работу, смогут сохранить пенсию: как именно Сегодня 17:01 — Личные финансы

Украинцы, потерявшие работу, смогут сохранить пенсию: как именно

В Украине планируют ввести новый страховой взнос для того, чтобы потерявшие работу граждане смогли сохранить возможность выхода на пенсию.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире телемарафона

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«Уже зарегистрирован законопроект. Мы впервые даем возможность людям заплатить за себя страховой взнос. Раньше можно было купить страховой стаж задним числом, но это было сложно. Сегодня мы упрощаем эту систему и цифровизируем ее. Будет единственное заявление о присоединении, и его можно будет подать онлайн. Эта процедура будет рассчитана на 32 категории граждан», — подчеркнула Жолнович.

По ее словам, такая инициатива, в частности, предназначается для людей, потерявших работу в предпенсионном возрасте. Они или их родственники смогут оплатить страховой взнос с тем, чтобы сохранить возможность своевременного выхода на пенсию.

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