Украинцы покупают больше новых электромобилей: рейтинг самых популярных — Finance.ua
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Украинцы покупают больше новых электромобилей: рейтинг самых популярных

Личные финансы
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Украинцы покупают больше новых электромобилей: рейтинг самых популярных
Украинцы покупают больше новых электромобилей: рейтинг самых популярных
В октябре украинцы приобрели почти 2,5 тысячи электромобилей. Это на 48,8% больше, чем в октябре прошлого года, и на 1,6% меньше, чем в сентябре-2022.
Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.
После пика продаж электрических машин в июле, на данный момент тенденция к росту к ним интереса пока не заметна.
Учитывая регулярные атаки врага на электрическую инфраструктуру Украины, в ближайшее время, наоборот, может наблюдаться падение продаж электромобилей.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Большинство электромобилей в октябре (53,7%, 1315 шт.) привезли подержанными из-за границы. Импорт подержанных легковушек с электрическим двигателем наиболее выгоден, если сравнивать с классическими авто с двигателями внутреннего сгорания: за электромобили не нужно платить таможенные платежи. Именно поэтому доля ввезенных из-за границы электрических авто столь велика.
На внутреннем рынке приобрели 34,8% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (853 шт.).
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Доля продаж новых электроавто медленно растет третий месяц подряд: в октябре показатель зафиксирован на уровне 11,5% (282 шт.) от общего количества. Это всего на 5 автомобилей меньше по сравнению с маем, когда на фоне топливного кризиса украинцы приобрели больше всего новых электромобилей.

Топ самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Лидером на внутреннем рынке электромобилей остается Nissan Leaf, количество сделок купли-продажи которого в три раза превышает показатели ближайшего конкурента: 253 штуки против 86 штук у Volkswagen ID.4, разместившегося на втором месте.
Самая доступная Tesla Model 3 оказалась на третьем месте (53 сделки), электрический Volkswagen Golf занял четвертое место (48 сделки), а первую пятерку замыкает Tesla Model S (40 сделок).
  1. Nissan Leaf — 253 шт.
  2. Volkswagen ID.4 — 86 шт.
  3. Tesla Model 3 — 53 шт.
  4. Volkswagen Golf — 48 шт.
  5. Tesla Model S — 40 шт.
  6. Renault Zoe — 37 шт.
  7. Honda M-NV — 24 шт.
  8. BMW i3 — 22 шт.
  9. Chevrolet Bolt — 21 шт.
  10. Smart EQ — 21 шт.

Топ импортируемых подержанных электромобилей

Лидером свежепригнанных электромобилей также остается Nissal Leaf (262 шт.), а вот на второе место с четвертого поднялся Volkswagen ID.4 (124 шт.).
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Третье место заняла Tesla Model 3 (114 шт.), а четвертое — компактный Renault Zoe (90 шт.). Замыкает первую пятерку самых популярных импортных «электричек» октября Volkswagen E-Golf (80 шт.).
  1. Nissan Leaf — 262 шт.
  2. Volkswagen ID.4 — 124 шт.
  3. Tesla Model 3 — 114 шт.
  4. Renault Zoe — 90 шт.
  5. Tesla Model Y — 80 штук.
  6. Volkswagen E-Golf — 80 шт.
  7. Honda M-NV — 69 шт.
  8. Tesla Model S — 43 шт.
  9. Renault Kangoo — 39 шт.
  10. BMW i3 — 32 шт.

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам октября удерживает Volkswagen ID.4 (102 шт.). Второе место, как и в сентябре, заняла Honda M-NV (48 шт.), а третье — Mercedes-Benz EQA (18 шт.). Четвертую и пятую позиции заняли две модели этого немецкого бренда: EQC (15 шт.) и EQE (14 шт.).
  1. Volkswagen ID.4 — 102 шт.
  2. Honda M-NV — 48 шт.
  3. Mercedes-Benz EQA — 18 шт.
  4. Mercedes-Benz EQC — 15 шт.
  5. Mercedes-Benz EQE — 14 шт.
  6. Hyundai Ioniq 5 — 12 шт.
  7. Byd Yuan — 9 шт.
  8. Mercedes-Benz EQS — 9 шт.
  9. Volkswagen ID.6 — 8 шт.
  10. Jaguar I-Pace — 7 шт.

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По материалам:
Finance.ua
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