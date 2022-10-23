Украинцы отказываются от «пакетов малыша» и выбирают деньги: где и на что их можно потратить — Finance.ua
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Украинцы отказываются от «пакетов малыша» и выбирают деньги: где и на что их можно потратить

Личные финансы
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Украинцы отказываются от «пакетов малыша» и выбирают деньги: где и на что их можно потратить
Украинцы отказываются от «пакетов малыша» и выбирают деньги: где и на что их можно потратить
В Украине упростили процедуру расходования компенсации за «пакет малыша». Так, если раньше родители могли это сделать только в специальных магазинах, с которыми было заключено соответствующее соглашение, то в настоящее время семья может потратить средства фактически в любой торговой сети на нужды ребенка. При этом, имея выбор между получением самого пакета и компенсацией за него, украинцы все чаще выбирают деньги.
Об этом рассказала заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева, передает «Суспільне».
Она отметила: если раньше также нужно было открывать специальный счет для получения компенсации, то сейчас для этого можно использовать любую карту ПриватБанка.
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Кроме того, подчеркнула Токарева, у родителей — или одного из них — теперь есть возможность выбирать между получением денежной компенсации за пакет (свыше 6600 грн) и непосредственно самим пакетом (сформированный из этой же стоимости). И сейчас украинцы предпочитают именно денежную компенсацию:
  • с начала года более 130 тыс. семей выбрали ее;
  • лишь немногим более 50 тыс. семей — сам пакет малыша.
В то же время, Токарева предупредила: в 2023 году сумма выплаты не будет расти. Причина — ее привязка к прожиточному минимуму, который из-за войны в бюджет-2023 не закладывается.

«Пакет малыша» можно получить, даже выехав за границу

Украинцы, вынужденно выехавшие за границу, по словам заместителя министра, не теряют возможности получить «пакет малыша». Однако только при соблюдении определенного условия.
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Речь идет о том, что семья должна отправить в управление соцзащиты населения по месту предыдущего проживания в Украине соответствующим образом заверенный пакет документов. В частности:
  • заявление;
  • свидетельство о рождении.
«Если мы говорим о людях, которые находятся на временно оккупированных территориях, и в их жизни происходит рождение ребенка, то первый совет — выезжать с этих территорий. И уже на новом месте оформлять получение компенсации или бэби-бокса», — подытожила Токарева.
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По материалам:
Обозреватель
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