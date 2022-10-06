Украинцы начали получать повышенные пенсии — Finance.ua

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Украинцы начали получать повышенные пенсии

Личные финансы
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Украинцы уже начали получать повышенные с 1 октября пенсии, перерасчет получили несколько категорий пожилых людей.
Об этом директор Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного Фонда Елена Охрименко сообщила в эфире информационного телемарафона.
«Начисления завершены. Начиная со вчерашнего дня, наши пенсионеры уже стали получать повышенные с 1 октября пенсии», — сказала она.
Охрименко отметила, что с 1 октября на повышение пенсий на 300 грн имеют право все пенсионеры от 70 лет, независимо от стажа.
При этом выплата минимальной суммы — 3 тыс. грн — для пенсионеров в возрасте от 80 лет осуществляется при условии, что у них страховой стаж: женщины — 30 лет, мужчины — 35 лет и получат пенсии в соответствии с Законом об общеобязательном государственном социальном страховании.
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«Тем, кто не имеет указанного стажа, пенсии начисляются пропорционально сумме 3 тысяч гривен», — пояснила Охрименко.
По ее словам, пенсионерам, достигшим 80-ти лет и имеющим стаж: женщины — 20 лет, мужчины — 25, минимальная пенсионная выплата не может быть установлена менее 2,5 тыс. грн.
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Кроме того, она сообщила, что с 1 октября после повышения минимальной зарплаты произведен перерасчет пенсионерам, достигшим 65 лет, не работающим и имеющим страховой стаж: женщины — 30, мужчины — 35 лет.
По ее словам, также пересчитаны пенсии инвалидам войны и инвалидам-участникам боевых действий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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