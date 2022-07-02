Украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове — Finance.ua

Украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове
Украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове Для этого достаточно документа, подтверждающего личность:
- заграничного или национального паспорта
свидетельства о рождении
- ID карты.
Где можно получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове:
- на пограничных пунктах и центрах временного размещения, где работают медицинские бригады;
- в учреждениях первичной медицинской помощи по месту жительства;
- в некоторых частных клиниках, центрах помощи и лабораториях, готовых оказывать безвозмездную помощь украинцам.
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