Украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове — Finance.ua

Украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове Сегодня 19:35 — Личные финансы

Украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове Для этого достаточно документа, подтверждающего личность:

заграничного или национального паспорта

свидетельства о рождении

ID карты.

Где можно получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове:

на пограничных пунктах и центрах временного размещения, где работают медицинские бригады;

в учреждениях первичной медицинской помощи по месту жительства;

в некоторых частных клиниках, центрах помощи и лабораториях, готовых оказывать безвозмездную помощь украинцам.

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