Украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове — Finance.ua
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Украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове

Личные финансы
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Украинцы могут получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове Для этого достаточно документа, подтверждающего личность:
  • заграничного или национального паспорта
свидетельства о рождении
  • ID карты.
Где можно получить бесплатную медицинскую помощь в Молдове:
  • на пограничных пунктах и центрах временного размещения, где работают медицинские бригады;
  • в учреждениях первичной медицинской помощи по месту жительства;
  • в некоторых частных клиниках, центрах помощи и лабораториях, готовых оказывать безвозмездную помощь украинцам.

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По материалам:
Finance.ua
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