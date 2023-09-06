Украинцы могут получить $600 от ЮНЕСКО: кто имеет право — Finance.ua
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Украинцы могут получить $600 от ЮНЕСКО: кто имеет право

Личные финансы
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Международная организация ЮНЕСКО выплачивает финансовую помощь некоторым украинским гражданам, оказавшимся в трудном жизненном положении. Речь идет о специальной стипендии в 600 долларов.
Об этом сообщается на сайте организации.

Кто имеет право на помощь ЮНЕСКО

Как отмечают в организации, на стипендию могут претендовать работники медийной сферы, попавшие в затруднительное положение из-за войны.
На выплаченную финансовую помощь они смогут продолжать профессиональную деятельность и информировать о событиях в стране.
Средства выплачивают:
  • профессиональным журналистам;
  • редакторам;
  • творческим работникам медиа других специальностей.
Чтобы иметь право на такие выплаты, нужно отвечать некоторым требованиям:
  • проживание и работа в Украине;
  • заработок приносит преимущественно работа журналистом;
  • соблюдение профессиональных стандартов и Кодекса этики украинского журналиста;
  • согласие на обработку персональных данных.

Как зарегистрироваться на помощь

Работники медийной сферы должны заполнить заявку по следующей ссылке. В ней следует отметить:
  • личную информацию;
  • СМИ, где сейчас человек работает;
  • регион или город проживания;
  • источники доходов
Также нужно описать собственную сложную ситуацию, возникшую на фоне войны.
Журналисты должны поделиться ссылками на 3−5 авторских материалов, опубликованных после 24 февраля прошлого года.
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По материалам:
Novyny.live
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