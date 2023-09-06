Украинцы могут получить $600 от ЮНЕСКО: кто имеет право — Finance.ua

Украинцы могут получить $600 от ЮНЕСКО: кто имеет право Сегодня 17:00 — Личные финансы

Международная организация ЮНЕСКО выплачивает финансовую помощь некоторым украинским гражданам, оказавшимся в трудном жизненном положении. Речь идет о специальной стипендии в 600 долларов.

Об этом сообщается на сайте организации.

Кто имеет право на помощь ЮНЕСКО

Как отмечают в организации, на стипендию могут претендовать работники медийной сферы, попавшие в затруднительное положение из-за войны.

На выплаченную финансовую помощь они смогут продолжать профессиональную деятельность и информировать о событиях в стране.

Средства выплачивают:

профессиональным журналистам;

редакторам;

творческим работникам медиа других специальностей.

Чтобы иметь право на такие выплаты, нужно отвечать некоторым требованиям:

проживание и работа в Украине;

заработок приносит преимущественно работа журналистом;

соблюдение профессиональных стандартов и Кодекса этики украинского журналиста;

согласие на обработку персональных данных.

Как зарегистрироваться на помощь

Работники медийной сферы должны заполнить заявку по следующей ссылке . В ней следует отметить:

личную информацию;

СМИ, где сейчас человек работает;

регион или город проживания;

источники доходов

Также нужно описать собственную сложную ситуацию, возникшую на фоне войны.

Журналисты должны поделиться ссылками на 3−5 авторских материалов, опубликованных после 24 февраля прошлого года.

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