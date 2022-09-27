Украинцы могут получать польскую пенсию: как ее оформить — Finance.ua
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Украинцы могут получать польскую пенсию: как ее оформить

Личные финансы
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Украинцы могут получать польскую пенсию: как ее оформить
Украинцы могут получать польскую пенсию: как ее оформить
В январе 2014 года вступило в силу соглашение о социальном обеспечении между Польшей и Украиной, согласно которому человек, работавший и подлежавший социальному страхованию в Польше и Украине, может выйти на пенсию в любой из этих стран.
Об этом информирует ресурс InPoland, акцентируя внимание, что человек должен отвечать условиям, необходимым для получения права на пенсию.
Украинцы могут рассчитывать на польскую пенсию, если:
  • последний раз были официально трудоустроены именно в Польше;
  • достигли пенсионного возраста, то есть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;
  • имеют трудовой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;
  • работа была по трудовому договору или договору-поручению;
  • проживают в Польше постоянно.
Трудовой стаж суммируется вместе с украинским, но сами выплаты будут считаться только за те годы, которые были отработаны в Польше. В свою очередь, Пенсионный фонд Украины будет выплачивать пенсию за годы работы в Украине. То есть если женщина 10 лет работала в Украине, а затем 10 лет в Польше, она имеет право на пенсию в обеих странах. Однако важно, чтобы периоды работы в Украине и Польше не пересекались между собой.
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Чтобы суммировать польский пенсионный стаж с украинским, нужно взять справку с места работы и подать в отдел Управления социального страхования ZUS по месту жительства в Польше. Справка подается только один раз в стране, где человек сейчас проживает. Пенсии и Польши, и Украины могут поступать на банковские карты другой страны.
Размер пенсии в Польше зависит от уровня получаемой заработной платы и от взносов, уплаченных в ZUS. Минимальная пенсия в Польше в 2022 году составляет 1217,98 злотых (около 9200 грн).
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