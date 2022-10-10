Украинцев сегодня просят ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 — Finance.ua

Украинцев сегодня просят ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 Сегодня 15:10 — Энергетика

В офисе президента просят украинцев сегодня по возможности ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00.

Детальнее по ограничению электроэнергии.

Сегодня в 18:00 начнется вечерний пик потребления электроэнергии, который продлится до 23:00. Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики.

Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях.

— бойлеры

— стиральная машина,

— электрический духовой шкаф,

— электрочайник (кофеварка),

— утюг.

— посудомоечная машина.

— кондиционер.

— зарядные устройства.

— пылесос.

— компьютер.

— телевизор.

Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:

Желательно отключать от сети мелкие бытовые приборы:

микроволновку;

кофе-машину;

тостер;

блендер;

электрочайник;

электрическую зубную щетку;

электробритвы и т.д.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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