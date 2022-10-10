Украинцев сегодня просят ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцев сегодня просят ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00

Энергетика
159
В офисе президента просят украинцев сегодня по возможности ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00.
Детальнее по ограничению электроэнергии.
Сегодня в 18:00 начнется вечерний пик потребления электроэнергии, который продлится до 23:00. Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики.

Что в квартире больше всего мотает свет

Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях.
— бойлеры
— стиральная машина,
— электрический духовой шкаф,
— электрочайник (кофеварка),
— утюг.
— посудомоечная машина.
— кондиционер.
— зарядные устройства.
— пылесос.
— компьютер.
— телевизор.
Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:
Желательно отключать от сети мелкие бытовые приборы:
  • микроволновку;
  • кофе-машину;
  • тостер;
  • блендер;
  • электрочайник;
  • электрическую зубную щетку;
  • электробритвы и т.д.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.