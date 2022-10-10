Украинцев сегодня просят ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00 — Finance.ua

Украинцев сегодня просят ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00
В офисе президента просят украинцев сегодня по возможности ограничить использование электроэнергии в период с 17:00 до 22:00.
Детальнее по ограничению электроэнергии.
Сегодня в 18:00 начнется вечерний пик потребления электроэнергии, который продлится до 23:00. Это будет один из самых сложных вечеров для украинской энергетики.
Что в квартире больше всего мотает свет
Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях.
— бойлеры
— стиральная машина,
— электрический духовой шкаф,
— электрочайник (кофеварка),
— утюг.
— посудомоечная машина.
— кондиционер.
— зарядные устройства.
— пылесос.
— компьютер.
— телевизор.
Наиболее энергозатратными являются следующие приборы:
Желательно отключать от сети мелкие бытовые приборы:
- микроволновку;
- кофе-машину;
- тостер;
- блендер;
- электрочайник;
- электрическую зубную щетку;
- электробритвы и т.д.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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