Украинцам в Польше будут предоставлять по 900 злотых дополнительной помощи — Finance.ua

Украинцам в Польше будут предоставлять по 900 злотых дополнительной помощи

Сегодня 13:05 — Личные финансы

Украинцам в Польше будут предоставлять по 900 злотых дополнительной помощи

Украинцам, нашедшим временную защиту в Польше, будут раздавать специальные бесплатные карты для покупок. Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше.

10 тысяч карт раздаст местная торговая сеть Biedronka в рамках программы «Приветствуем и помогаем».

Кто сможет получить карты? Украинцы, прибывшие в Польшу с 24 февраля 2022 года.

Каждую из таких карт будут пополнять на 300 злотых (около 2070 грн) ежемесячно в течение 3 месяцев. То есть один человек сможет получить до 900 злотых (6206 грн) дополнительной помощи. Однако одна семья сможет получить максимум три карты на общую сумму 2700 злотых (18 620 грн).

Какие товары можно будет оплатить такой картой? Такими картами можно будет оплатить любые товары в сети, кроме алкоголя, сигарет, текстиля, промышленных товаров и услуг (например, мобильной связи).

Где получить карту?

Проверить наличие карт и получить их можно, позвонив в любой из перечисленных фондов. По месту жительства:

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, tel.: +48 58 555 78 78;

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, tel. (25) 787 37 40;

Caritas Diecezji Ełckiej, tel. +48 87 441 70 00 lub +48 87 6290260;

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, tel. 48 94 342 36 90;

Caritas Diecezji Łowickiej, tel. +48 46 837 64 56;

Caritas Diecezji Sosnowieckiej, tel. +48 32 363 03 70;

Caritas Polska — Warszawa, ul. Towarowa 25a, tel. +48 22 3348500, +48 22 3348585;

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk, tel. 512 949 109;

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań, tel. +48 503 979 758;

Fundacja Dialog, Białystok, tel. +48 85 742 40 41;

Fundacja Dom Pomocy Kryzysowej, Pruszków, Brwinów, tel. +48 518 661 127;

Fundacja Emic, Toruń, +48 507 412 653;

Fundacja Gdańska, Gdańsk, tel. 500 218 337;

Fundacja Habitat for Humanity, Warszawa, tel. +48 22 642 57 42;

Fundacja Leny Grochowskiej, Siedlce, tel. +48 25 6441464;

Fundacja Ocalenie, Warszawa, Łomża, Łódź;

Nasza Szczycieńska Ziemia, Szczytno, tel. +48 530 500 590;

Stowarzyszenie Dla Równości;

Stowarzyszenie Nasze Rio, Złotoryja, tel. +48 605 490 046;

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Porozumienie Wschód;

Zachód", Wrocław, tel. +48 695 912 250;

Stowarzyszenie Sursum Corda, Nowy Sącz, tel. +48 18 441 19 94.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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