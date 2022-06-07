Украинцам в Польше будут предоставлять по 900 злотых дополнительной помощи — Finance.ua

Украинцам в Польше будут предоставлять по 900 злотых дополнительной помощи
Украинцам, нашедшим временную защиту в Польше, будут раздавать специальные бесплатные карты для покупок. Об этом сообщили в посольстве Украины в Польше.
10 тысяч карт раздаст местная торговая сеть Biedronka в рамках программы «Приветствуем и помогаем».
Кто сможет получить карты? Украинцы, прибывшие в Польшу с 24 февраля 2022 года.
Каждую из таких карт будут пополнять на 300 злотых (около 2070 грн) ежемесячно в течение 3 месяцев. То есть один человек сможет получить до 900 злотых (6206 грн) дополнительной помощи. Однако одна семья сможет получить максимум три карты на общую сумму 2700 злотых (18 620 грн).
Какие товары можно будет оплатить такой картой? Такими картами можно будет оплатить любые товары в сети, кроме алкоголя, сигарет, текстиля, промышленных товаров и услуг (например, мобильной связи).
Где получить карту?
Проверить наличие карт и получить их можно, позвонив в любой из перечисленных фондов. По месту жительства:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot, tel.: +48 58 555 78 78;
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, tel. (25) 787 37 40;