Украинцам упростят покупку жилья: что решила Верховная Рада — Finance.ua

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Украинцам упростят покупку жилья: что решила Верховная Рада

Недвижимость
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Украинцам упростят покупку жилья: что решила Верховная Рада
Украинцам упростят покупку жилья: что решила Верховная Рада
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 7683, который облегчает доступ населения к новому жилью, уменьшает налоговую нагрузку при его предоставлении, а также создает прозрачные и взвешенные условия для инвестирования в недвижимость.
Об этом сообщила инициатор законопроекта, председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.
«Благодаря принятию этого закона, мы улучшим уровень обеспеченности украинцев жильем, облегчим доступ к новому жилью, расширим список недвижимости и сможем увеличить объемы строительства. Это особенно важно в нынешних условиях, когда из-за российской агрессии миллионы украинцев остались без крова», — подчеркнула она.
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Шуляк также добавила, что этот закон поможет очистить отрасль возможного мошенничества с НДС и легализует рынок торговли будущими объектами недвижимости.
Среди предлагаемых изменений:
  • Освобождение от уплаты НДФЛ сделок по продаже жилья и других объектов строительства, в том числе незавершенных, если имущественное право на них зарегистрировано в пользу покупателя и за них уплачено хотя бы частично. НДФЛ уплачивается с разнице между суммами купли и продажи.
  • Введение кассового метода (налог взимается только при наличии дохода) для застройщиков и девелоперов для определения налоговых обязательств по НДС по операциям с объектами недвижимости, которые будут построены в будущем.
  • Включение в перечень операций по «первой поставке жилья» также сделки по купле-продаже неделимого жилого объекта незавершенного строительства/будущего объекта жилой недвижимости.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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