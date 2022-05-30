Украинцам разрешили забирать трудовые книжки с работы на дом: как это сделать — Finance.ua
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Украинцам разрешили забирать трудовые книжки с работы на дом: как это сделать

Сегодня 20:28Личные финансы
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Украинцам разрешили забирать трудовые книжки с работы на дом: как это сделатьУкраинцам разрешили забирать трудовые книжки с работы на дом: как это сделать
Украинцам разрешили во время войны забирать у работодателя трудовые книжки и хранить их самостоятельно. Обычно трудовые книжки выдают только в случае увольнения. Теперь для этого достаточно в письменном виде обратиться к работодателю.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
«Никаких особых условий хранения трудовых книжек работников правовой режим военного положения не определяет. Изменений по этому поводу в законодательстве нет: хранить трудовые книжки работников должно предприятие, на котором они работают, обязательно выдавать трудовую книжку нужно только в случае, если работник увольняется», — сообщают в Минюсте.
Как поступать в условиях военного положения? Государственная служба Украины по вопросам труда отметила, что работодатель не обязан выдавать работникам трудовые книжки, однако отсутствуют основания отказать работнику в выдаче такой трудовой книжки по его требованию. Такое требование желательно оформить посредством заявления.
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В случае выдачи трудовой книжки работнику по его требованию работодатель снимает с себя ответственность за сохранность трудовой книжки.

Алгоритм выдачи трудовой книжки работнику

  • работник обращается к работодателю с заявлением, в котором просит выдать ему трудовую книжку с обоснованием необходимости такой выдачи;
  • работодатель заводит дополнительный журнал учета временно выданных трудовых книжек (произвольной формы), где работник расписывается в получении и возвращении трудовой книжки.
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«Таким образом, выдача трудовой книжки на руки осуществляется с целью ее сохранения, ведь в условиях войны никто ничего гарантировать не может. Работодатель не может принудительно выдать трудовую книжку на руки против желания самого работника. Однако в случае уничтожения трудовой книжки из-за боевых действий работник получит немало хлопот по восстановлению данных при выходе на пенсию, а работодатель вряд ли понесет ответственность, ведь мы все сейчас живем в условиях войны, что признано форс-мажорным обстоятельством», — подытожили в министерстве.
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По материалам: Finance.ua
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