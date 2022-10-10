Украинцам объяснили, как получить скидку при оплате за газ — Finance.ua
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Украинцам объяснили, как получить скидку при оплате за газ

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В «Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» рассказали, в каком случае потребители могут получить скидку при оплате за газ.
Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.
«Напоминаем, что у каждого клиента есть возможность получить скидку 1%. Вот два простых шага для ее начисления», — говорится в сообщении.
  1. Необходимо произвести полную оплату счета до 15 числа текущего месяца.
  2. Оплатить необходимо в личном кабинете my.gas.ua или в чате GASUA.
В компании обратили внимание на то, что скидка не суммируется и начисляется при отсутствии задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками.
«При условии выполнения всех действий вы получаете начисление скидки в 1% на следующий платеж», — добавили в «Нафтогазе».
С 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены на обслуживание в «Нафтогаз Украины» из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.
Таким образом, «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа. Компания контролирует более 80% распределения газа в стране, 98% поставок населению и 100% поставок газа для теплокоммунэнерго.
По материалам:
УНІАН
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