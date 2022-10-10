Украинцам объяснили, как получить скидку при оплате за газ — Finance.ua

Украинцам объяснили, как получить скидку при оплате за газ Сегодня 11:00

В «Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» рассказали, в каком случае потребители могут получить скидку при оплате за газ.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

«Напоминаем, что у каждого клиента есть возможность получить скидку 1%. Вот два простых шага для ее начисления», — говорится в сообщении.

Необходимо произвести полную оплату счета до 15 числа текущего месяца. Оплатить необходимо в личном кабинете my.gas.ua или в чате GASUA.

В компании обратили внимание на то, что скидка не суммируется и начисляется при отсутствии задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками.

«При условии выполнения всех действий вы получаете начисление скидки в 1% на следующий платеж», — добавили в «Нафтогазе».

С 1 мая почти 10 млн пользователей газа в Украине были переведены на обслуживание в «Нафтогаз Украины» из-за того, что местные газовые компании не смогли выполнять свои функции.

Таким образом, «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» обслуживает более 12 млн бытовых потребителей газа. Компания контролирует более 80% распределения газа в стране, 98% поставок населению и 100% поставок газа для теплокоммунэнерго.

УНІАН По материалам:

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