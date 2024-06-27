Украинцам будут выплачивать деньги за возвращение домой: ПАСЕ приняла решение — Finance.ua

Украинцам будут выплачивать деньги за возвращение домой: ПАСЕ приняла решение Сегодня 21:03 — Личные финансы

Украинцам будут выплачивать деньги за возвращение домой: ПАСЕ приняла решение

В четверг, 27 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за выплату денежной помощи украинским гражданам, которые вернутся домой после окончания войны.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

«По окончании боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от европейских стран», — говорится в сообщении.

Напомним, некоторые страны Европы уже рассматривают программы помощи для возвращения украинских беженцев домой после войны. Выплаты на дорогу в Украину предоставляют украинцам в Швейцарии (около 500 евро), Норвегии (1500 евро).

В Чехии программу помощи на возвращение в Украину внедряют с 1 июня 2024 года. Проект будет действовать до ноября и охватит более 400 беженцев. Желающим вернуться приобретут билеты на автобусы или организуют медицинский транспорт.

В прошлом году общественная организация «Другое образование» объявила о денежной поддержке украинцам в рамках стипендиальной программы Vidnova Fellowship Ukraine. Программа предусматривает финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен, которые будут выплачиваться три месяца.

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