«Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Благодарю за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути», — отметил глава Украинской государства.
Фон дер Ляен рассказала о переговорах в Twitter, отметив, что Еврокомиссия планирует высказать свое мнение касательно ответов Украины в июне.
Напомним, 18 апреля Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза Матти Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Этот опросник был передан украинской стороне лично президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен во время визита в Киев 8 апреля.
Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе 28 февраля 2022 года.