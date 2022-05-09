Украина заполнила вторую часть опросника по членству в ЕС — Зеленский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина заполнила вторую часть опросника по членству в ЕС — Зеленский

Сегодня 15:00Казна и Политика
37
Украина заполнила вторую часть опросника по членству в ЕС — ЗеленскийУкраина заполнила вторую часть опросника по членству в ЕС — Зеленский
Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
Президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм сообщил, что во время видеосвязи продемонстрировал заполненный документ главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен.
Читайте также
«Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Благодарю за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути», — отметил глава Украинской государства.
Фон дер Ляен рассказала о переговорах в Twitter, отметив, что Еврокомиссия планирует высказать свое мнение касательно ответов Украины в июне.
Место для вашей рекламы
Напомним, 18 апреля Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза Матти Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Этот опросник был передан украинской стороне лично президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен во время визита в Киев 8 апреля.
Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе 28 февраля 2022 года.
По материалам: Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.