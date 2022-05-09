Украина заполнила вторую часть опросника по членству в ЕС — Зеленский

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Украина заполнила вторую часть опросника по членству в ЕС — Зеленский

Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

Президент Украины Владимир Зеленский в Телеграм сообщил, что во время видеосвязи продемонстрировал заполненный документ главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен.

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«Встреча с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен по видеосвязи. Продемонстрировал вторую часть заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе . Благодарю за четкие сигналы поддержки на этом важном для нас пути», — отметил глава Украинской государства.

Фон дер Ляен рассказала о переговорах в Twitter, отметив, что Еврокомиссия планирует высказать свое мнение касательно ответов Украины в июне.

Напомним, 18 апреля Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза Матти Маасикасу заполненную первую часть анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Этот опросник был передан украинской стороне лично президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен во время визита в Киев 8 апреля.

Зеленский подписал заявку на членство в Европейском Союзе 28 февраля 2022 года.

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