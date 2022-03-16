Украина выпустила военные облигации в долларах — Finance.ua

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Украина выпустила военные облигации в долларах

Сегодня 11:33Фондовый рынок
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Украина выпустила военные облигации в долларахУкраина выпустила военные облигации в долларах
На третьем аукционе по продаже военных облигаций правительство привлекло 5,4 млрд грн, в том числе от размещения бумаг, номинированных в долларе.
Об этом сообщило Министерство финансов по результатам аукциона 15 марта.
Инвесторам предлагалось три выпуска облигаций: обычные внутренние госзайма под 10% годовых и сроком обращения месяц, от продажи которых привлекли 200 млн грн, и еще два выпуска военных облигаций.
Один выпуск номинирован в гривне со ставкой 11% сроком обращения один год. От продажи бумаг привлечено 4,9 млрд грн.
Второй выпуск — долларовый, со ставкой 3,7%. От его продаж привлечено 349 млн грн ($11,9 млн).
Средства от военных облигаций будут использованы для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
По материалам: Фінансовий клуб
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