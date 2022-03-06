Как купить военные облигации в Украине: инструкция — Finance.ua

Как купить военные облигации в Украине: инструкция

Сегодня 09:05 — Личные финансы

1 марта 2022 года Министерство финансов Украины объявило о старте аукциона, который позволяет продавать военные облигации. Это необходимо, чтобы поддержать бюджет государства во время войны.

Что такое военные облигации и как их купить — в материале РБК-Украина.

Что такое военные облигации? Это разновидность ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) или государственных ценных бумаг, которые продаются на внутреннем рынке. Эти ценные бумаги дают их владельцу право получить их стоимость и доход, если он предусмотрен по условиям размещения.

Зачем они нужны? Военные облигации запустили в Украине, чтобы наполнить бюджет во время войны. Купить облигации могут как граждане Украины, так и иностранные инвесторы.

Как купить? Номинальная стоимость одной облигации — 1000 гривен. Сделать это можно в Ощадбанке и ПриватБанке. Купить облигацию можно за 985 гривен, а государство вернет вам уже 1000 гривен 27 апреля 2022 года.

Минимальное количество облигаций для покупки за раз — 102 штуки.

Как пишет ain.ua, финансовый и инвестиционный эксперт, основатель iPlan Любомир Остапов уже опубликовал короткие гайды, как приобрести такие ценные бумаги в своем блоге «Семейный бюджет».

Приводим пример, как покупать ОВГЗ у «Приват24»:

В разделе «Сервисы» выберите «Ценные бумаги».

Далее нужно выбрать серии ОВГЗ (UA4000221436, с датой погашения 27 апреля 2022 года, но впоследствии будут доступны и более «длинные облигации», с датой погашения в марте 2023 года).

У этих облигаций простая ставка доходности (simple), это означает, что пользователь может купить облигацию номиналом 1000 грн за 985 грн. А погашают ему тысячу.

Минимальное количество облигаций, которые можно приобрести: 102 штуки. Но если облигации появятся у брокеров, то можно будет покупать на меньшие суммы.

Далее нужно выбрать, с какой карты оплатить ценные бумаги, а также, на какую карту вернут их минимальную стоимость, и оплатить их покупку.

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