Украина увеличит добычу газа — Шмыгаль поручил разработать план — Finance.ua
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Украина увеличит добычу газа — Шмыгаль поручил разработать план

Энергетика
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Украина увеличит добычу газа — Шмыгаль поручил разработать план
Украина увеличит добычу газа — Шмыгаль поручил разработать план
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина должна увеличивать добычу собственного газа.
Об этом он сказал на совещании по положению дел в нефтегазовом комплексе.
Как проинформировал глава правительства, обсуждались, в частности, вопросы добычи и закачки природного газа и подготовки к осенне-зимнему периоду.
«Подчеркнул, что Украина должна увеличивать добычу собственного газа. Меры, необходимые для этого, обсудили на совещании с членами правительства, парламентариями и представителями газодобывающих компаний», — отметил премьер-министр.
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По итогам встречи Шмыгаль поставил задачу Минэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» совместно с представителями рынка наработать подход, который позволит государству выкупать необходимые объемы топлива на внутреннем рынке, а компаниям нарастить добычу.
«Украина имеет потенциал для обеспечения себя собственными энергоресурсами, и мы должны активизировать движение к энергетической независимости», — подчеркнул глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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