Украина увеличит добычу газа — Шмыгаль поручил разработать план Сегодня 11:45 — Энергетика

Украина увеличит добычу газа — Шмыгаль поручил разработать план

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина должна увеличивать добычу собственного газа.

Об этом он сказал на совещании по положению дел в нефтегазовом комплексе.

Как проинформировал глава правительства, обсуждались, в частности, вопросы добычи и закачки природного газа и подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Подчеркнул, что Украина должна увеличивать добычу собственного газа. Меры, необходимые для этого, обсудили на совещании с членами правительства, парламентариями и представителями газодобывающих компаний», — отметил премьер-министр.

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По итогам встречи Шмыгаль поставил задачу Минэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» совместно с представителями рынка наработать подход, который позволит государству выкупать необходимые объемы топлива на внутреннем рынке, а компаниям нарастить добычу.

«Украина имеет потенциал для обеспечения себя собственными энергоресурсами, и мы должны активизировать движение к энергетической независимости», — подчеркнул глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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