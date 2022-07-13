В россии назвали условия, при которых продолжат транзит газа через Украину — Finance.ua
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В россии назвали условия, при которых продолжат транзит газа через Украину

Энергетика
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В России допускают возможность продления транзита газа через Украину после 2024 года, если в Европе сохранится спрос и ГТС Украины продолжит работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы МИД рф в комментарии «РИА-Новости».
«Возможный будущий отказ Европы от российского газа будет означать и конец транзита через Украину с лишением Киева доходов от него», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее мы писали, что месячные объемы транзита газа по украинской ГТС упали до исторического минимума. В июне они составили 1,25 млрд кубометров.
Также сообщалось, что Украина перестала получать полный объем выплат за транспортировку российского газа. Причиной стало перекрытие ГТС «Сохрановка».
Позже стало известно, что НАК «Нафтогаз» планирует инициировать новый международный арбитраж из-за отказа российского «Газпрома» полностью оплачивать транзит.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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