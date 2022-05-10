Украина теряет $170 миллионов ежедневно из-за заблокированных портов — Finance.ua

Украина теряет $170 миллионов ежедневно из-за заблокированных портов

Сегодня 04:26 — Казна и Политика

Украина теряет $170 миллионов ежедневно из-за заблокированных портов, www.kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Европейского совета Шарль Мишель ознакомились с текущей ситуацией деятельности порта Одессы и обсудили шаги по решению проблемы экспорта украинской агропродукции.

Об этом сообщает Правительственный портал

Глава украинского правительства подчеркнул, что в мире уже сейчас ощущают последствия развязанной россией войны для глобальной продовольственной безопасности, ведь с 24 февраля судоходство в Черном море остановлено.

«Некоторые корабли были вынуждены зайти в порты из внешних рейдов из-за обстрелов, повреждений, гибели членов экипажа. Сейчас в морских портах Украины заблокировано около 70 судов, в том числе 10 — в Одесском порту. Подавляющее количество кораблей — балкеры и суда для перевозки генеральных грузов», — сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что заблокировано 90 млн тонн аграрной продукции, которые Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы.

По словам Премьер-министра, часть запасов удалось вывезти автотранспортом и по железной дороге, другие же стоят под обстрелами или захвачены российскими военными. Глава правительства подчеркнул, что Украина теряет 170 млн долларов ежедневно из-за заблокированных портов, а экспортные возможности нашей страны упали более чем на половину.

«Блокировка россией морских портов Украины уже привела к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках. И, несмотря на намерения агрессора создать в мире продовольственный кризис, мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить голода в отдельных странах», — подчеркнул премьер.

Глава правительства отметил, что сегодня кремль пытается дезинформировать мировое общество, чтобы снять с себя санкции. По его словам, вина в продовольственном кризисе лежит только на россии.

«Мир должен увидеть, что на самом деле происходит и как россия блокирует морские порты Украины, что приводит к дефициту продовольствия в мире», — отметил Шмыгаль.

Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Одесса сыграет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности стран всего мира.

«Именно сейчас в Одессе заблокированы миллионы тонн продовольственных товаров. Это потенциально означает драматичную ситуацию для многих стран мира. Особенно это касается развивающихся стран. И всю ответственность за эту ситуацию несет россия», — сказал Шарль Мишель.

Президент Европейского совета заверил, что ЕС сделает все возможное, чтобы решить проблему продовольственной катастрофы в мире.

Как сообщалось, Украина производит существенную долю мирового продовольствия, но не может поставить на мировой рынок рекордные осенние урожаи из-за войны, развязанной россией. Экспорт зерна ограничен до 500 тысяч тонн в месяц по сравнению с 5 миллионами тонн до войны. Это, по данным Минагрополитики, влечет потери в 1,5 миллиарда долларов.

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