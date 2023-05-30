Украина сделала шаг к членству в Банке развития Совета Европы — Finance.ua

Украина сделала шаг к членству в Банке развития Совета Европы
Верховная Рада приняла закон «О принятии Устава Банка развития Совета Европы и присоединении к Третьему протоколу к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы».
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за принятие проекта № 0206 проголосовали 296 народных депутатов.
Ожидается, что принятие документа позволит Украине обрести членство в БРСЕ, что будет способствовать развитию новых жилых и социальных инфраструктурных программ, предоставит широкие возможности привлечения инвестиций для обеспечения жильем граждан Украины, которые потеряли жилье или оно было повреждено в результате вооруженной агрессии российской федерации.
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Кроме того, обретение Украиной членства в БРСЕ позволит привлечь средства Банка для восстановления и отстройки инфраструктуры, разрушенной в результате вооруженной агрессии рф, а также положительно повлиять на показатели экономического и социального развития, гуманитарной сферы.
Основная цель Банка развития Совета Европы — помощь в решении социальных проблем, с которыми европейские страны сталкиваются или могут столкнуться в результате присутствия беженцев, перемещенных лиц или мигрантов, в результате перемещений беженцев или других вынужденных перемещений населения и в присутствии жертв природных или экологических катастроф.
Вопрос о приобретении Украиной членства в Банке рассматривался с 2017 года.
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