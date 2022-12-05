Украина с начала войны привлекла $25 миллиардов внешнего финансирования — Минфин Сегодня 12:39 — Казна и Политика

Украина с начала войны привлекла $25 миллиардов внешнего финансирования — Минфин

Украина с начала полномасштабной войны привлекла в государственный бюджет 25 миллиардов долларов внешнего финансирования.

«На сегодняшний день Украина уже привлекла в госбюджет 25 млрд долларов США внешнего финансирования с начала полномасштабной войны», — говорится в сообщении.

По словам замминистра, дефицит государственного бюджета в 2022 году составляет 5 млрд долларов ежемесячно.

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«В следующем году дефицит прогнозируется меньше, чем в нынешнем — в размере 3-3,5 млрд долларов США в месяц. Продолжаются переговоры с международными партнерами по привлечению внешнего финансирования, ведь одна из крайне важных задач в следующем году — сохранение экономической стабильности государства и обеспечение всех социальных расходов госбюджета», — отметила Зыкова.

Напомним, государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2022 составили 1097,6 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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