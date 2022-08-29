Украина разрабатывает механизм страхования для инвесторов в условиях войны — Finance.ua

Украина разрабатывает механизм страхования для инвесторов в условиях войны Сегодня 14:39 — Казна и Политика

Украина разрабатывает механизм страхования для инвесторов в условиях войны, www.pexels.com

По итогам полугода войны Украине удалось привлечь чуть более 1% инвестиций, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Поэтому власти разрабатывают механизм страхования инвестиций в условиях войны. Для этого Кабмин сотрудничает с организацией MIGA, входящей в группу Всемирного банка.

Об этом заявил заместитель министра экономики Александр Грибан в эфире телемарафона.

«Поступление инвестиций в Украину уменьшилось достаточно радикально, если брать аналогичный период в прошлом году. Наверное, сейчас мы смогли привлечь чуть более 1%. Если у нас раньше было около $2 млрд, то сейчас только $20 млн», — отметил замминистра.

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По его словам, власти работают над привлечением инвестиций даже в условиях войны. В частности, разрабатывают механизмы страхования. К примеру, у многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) имеются программы страхования инвестиций в условиях террористических угроз, а не военных действий.

«Однако правительство активно работает с этой организацией. Делаем все возможное, чтобы покрытие MIGA появилось и было доступно международным инвесторам, чтобы они могли инвестировать даже сейчас», — указал Грибан.

Он объяснил, что инвестор должен купить страховку, которая обойдется определенный процент от объема инвестиций. При этом в случае форс-мажорных обстоятельств она обеспечит компенсацию потерь.

Кроме того, правительство работает над улучшением условий ведения бизнеса в стране, включая привлечение инвестиций. Речь идет о дерегуляции и программах для крупных инвесторов.

УБР По материалам:

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