Украина разрабатывает механизм страхования для инвесторов в условиях войны — Finance.ua

Украина разрабатывает механизм страхования для инвесторов в условиях войны
По итогам полугода войны Украине удалось привлечь чуть более 1% инвестиций, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Поэтому власти разрабатывают механизм страхования инвестиций в условиях войны. Для этого Кабмин сотрудничает с организацией MIGA, входящей в группу Всемирного банка.
Об этом заявил заместитель министра экономики Александр Грибан в эфире телемарафона.
«Поступление инвестиций в Украину уменьшилось достаточно радикально, если брать аналогичный период в прошлом году. Наверное, сейчас мы смогли привлечь чуть более 1%. Если у нас раньше было около $2 млрд, то сейчас только $20 млн», — отметил замминистра.
По его словам, власти работают над привлечением инвестиций даже в условиях войны. В частности, разрабатывают механизмы страхования. К примеру, у многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA) имеются программы страхования инвестиций в условиях террористических угроз, а не военных действий.
«Однако правительство активно работает с этой организацией. Делаем все возможное, чтобы покрытие MIGA появилось и было доступно международным инвесторам, чтобы они могли инвестировать даже сейчас», — указал Грибан.
Он объяснил, что инвестор должен купить страховку, которая обойдется определенный процент от объема инвестиций. При этом в случае форс-мажорных обстоятельств она обеспечит компенсацию потерь.
Кроме того, правительство работает над улучшением условий ведения бизнеса в стране, включая привлечение инвестиций. Речь идет о дерегуляции и программах для крупных инвесторов.
Куда инвестировать во время войны
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