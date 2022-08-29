Правительство одобрило законопроект о быстрых инвестициях: о чем говорится в документе — Finance.ua
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Правительство одобрило законопроект о быстрых инвестициях: о чем говорится в документе

Личные финансы
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Кабмин одобрил законопроект об упрощении разрешительных процедур для получения права на землю и для начала строительства под проекты, направленные на восстановление экономики. Документ в скором времени будет зарегистрирован в парламенте.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По данным ведомства, во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, реализующие проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получат максимально благоприятные условия для инвестирования. Это, в частности:
  • сокращение сроков получения прав на земельный участок — с 18 до 3 месяцев;
  • право на земельный участок будет приобретаться без аукциона, без документации по землеустройству, с гарантиями неотчуждения участка;
  • установление и изменение целевого назначения земли может происходить без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения и видом функционального назначения территории;
  • Проектирование объекта строительства может происходить без соблюдения градостроительных условий и ограничений при условии соответствия строительным нормам.
Проектом восстановления будет считаться проект, который:
  • имеет стоимость от 500 тысяч евро;
  • направлен на любую сферу промышленности (за исключением деятельности по обращению с отходами и строительству жилья).
Для его включения в Перечень проектов восстановления предпринимателю следует подать заявку в Министерство экономики.

Справка Finance.ua:

  • к началу августа в «Дію» украинцы подали более 250 тыс. заявок о поврежденном или разрушенном в результате боевых действий жилье;
  • объем поврежденных жилых площадей уже достиг 16 968 703 кв. м, на которых проживало более 660 тыс. жителей;
  • еще 1 апреля в Верховной Раде нардепы поддержали за основу законопроект № 7198 О компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, вызванных военной агрессией рф. Прошло три месяца, но документ еще не принят. когда его примет ВР — читайте здесь.

Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья

По материалам:
Finance.ua
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