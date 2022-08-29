Правительство одобрило законопроект о быстрых инвестициях: о чем говорится в документе — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о быстрых инвестициях: о чем говорится в документе
Кабмин одобрил законопроект об упрощении разрешительных процедур для получения права на землю и для начала строительства под проекты, направленные на восстановление экономики. Документ в скором времени будет зарегистрирован в парламенте.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
По данным ведомства, во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, реализующие проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получат максимально благоприятные условия для инвестирования. Это, в частности:
- сокращение сроков получения прав на земельный участок — с 18 до 3 месяцев;
- право на земельный участок будет приобретаться без аукциона, без документации по землеустройству, с гарантиями неотчуждения участка;
- установление и изменение целевого назначения земли может происходить без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения и видом функционального назначения территории;
- Проектирование объекта строительства может происходить без соблюдения градостроительных условий и ограничений при условии соответствия строительным нормам.
Проектом восстановления будет считаться проект, который:
- имеет стоимость от 500 тысяч евро;
- направлен на любую сферу промышленности (за исключением деятельности по обращению с отходами и строительству жилья).
Для его включения в Перечень проектов восстановления предпринимателю следует подать заявку в Министерство экономики.
Справка Finance.ua:
- к началу августа в «Дію» украинцы подали более 250 тыс. заявок о поврежденном или разрушенном в результате боевых действий жилье;
- объем поврежденных жилых площадей уже достиг 16 968 703 кв. м, на которых проживало более 660 тыс. жителей;
- еще 1 апреля в Верховной Раде нардепы поддержали за основу законопроект № 7198 О компенсации за повреждение и уничтожение объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, вызванных военной агрессией рф. Прошло три месяца, но документ еще не принят. когда его примет ВР — читайте здесь.
Что и когда получат украинцы вместо разрушенного жилья
Поделиться новостью