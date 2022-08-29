Правительство одобрило законопроект о быстрых инвестициях: о чем говорится в документе — Finance.ua

Правительство одобрило законопроект о быстрых инвестициях: о чем говорится в документе Сегодня 13:01 — Личные финансы

Кабмин одобрил законопроект об упрощении разрешительных процедур для получения права на землю и для начала строительства под проекты, направленные на восстановление экономики. Документ в скором времени будет зарегистрирован в парламенте.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным ведомства, во время действия военного положения и в восстановительный период предприниматели, реализующие проекты, входящие в Перечень проектов восстановления экономики, получат максимально благоприятные условия для инвестирования. Это, в частности:

сокращение сроков получения прав на земельный участок — с 18 до 3 месяцев;

право на земельный участок будет приобретаться без аукциона, без документации по землеустройству, с гарантиями неотчуждения участка;



установление и изменение целевого назначения земли может происходить без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения и видом функционального назначения территории;



Проектирование объекта строительства может происходить без соблюдения градостроительных условий и ограничений при условии соответствия строительным нормам.



Проектом восстановления будет считаться проект, который:

имеет стоимость от 500 тысяч евро;

направлен на любую сферу промышленности (за исключением деятельности по обращению с отходами и строительству жилья).



Для его включения в Перечень проектов восстановления предпринимателю следует подать заявку в Министерство экономики.

Справка Finance.ua:

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