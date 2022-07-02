Украина рассматривает возможность реструктуризации долга: есть несколько сценариев — Finance.ua

Украина рассматривает возможность реструктуризации долга: есть несколько сценариев Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Украина рассматривает возможность реструктуризации долга: есть несколько сценариев

Власти Украины рассматривают возможность реструктуризации долга.

По данным, обнародованным собеседниками агентства Bloomberg, ограниченность источников финансирования госбюджета в условиях войны подтолкнула власти Украины к рассмотрению возможности реструктуризации долга.

Информированные люди отмечают, что на сегодняшний день рассматривается несколько сценариев дальнейших действий, при этом решение до конца лета не ожидается.

Так, по словам источников, до погашения $1,4 млрд и выплаты процентов у Украины есть время по крайней мере до 1 сентября.

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В качестве одного из рассматриваемых украинской стороной вариантов указывается возможность реализации так называемого «запроса на согласие». Речь идет о запросе эмитента на согласование владельцем ценных бумаг относительно внесения изменений в условия выпущенных облигаций.

Кроме того, по данным Bloomberg, не исключается возможность использования залогом замороженных российских активов. При этом, отмечают собеседники агентства, юридическая жизнеспособность этой идеи остается неясной.

Следует отметить, что финансовую и долговую ситуацию в Украине анализируют представители Международного валютного фонда, также проводящие консультации с руководством страны с начала полномасштабного вторжения. В то же время комментариев о возможности реструктуризации долга пока не поступало.

В публикации также отмечается, что реструктуризация облигаций Украины для снижения долгового бремени поможет гарантировать, что финансирование, которое предоставляют союзники на оборону и гуманитарную помощь, не будет направлено на погашение владельцам облигаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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