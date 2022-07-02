Украина рассматривает возможность реструктуризации долга: есть несколько сценариев — Finance.ua
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Украина рассматривает возможность реструктуризации долга: есть несколько сценариев

Казна и Политика
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Украина рассматривает возможность реструктуризации долга: есть несколько сценариев
Украина рассматривает возможность реструктуризации долга: есть несколько сценариев
Власти Украины рассматривают возможность реструктуризации долга.
По данным, обнародованным собеседниками агентства Bloomberg, ограниченность источников финансирования госбюджета в условиях войны подтолкнула власти Украины к рассмотрению возможности реструктуризации долга.
Информированные люди отмечают, что на сегодняшний день рассматривается несколько сценариев дальнейших действий, при этом решение до конца лета не ожидается.
Так, по словам источников, до погашения $1,4 млрд и выплаты процентов у Украины есть время по крайней мере до 1 сентября.
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В качестве одного из рассматриваемых украинской стороной вариантов указывается возможность реализации так называемого «запроса на согласие». Речь идет о запросе эмитента на согласование владельцем ценных бумаг относительно внесения изменений в условия выпущенных облигаций.
Кроме того, по данным Bloomberg, не исключается возможность использования залогом замороженных российских активов. При этом, отмечают собеседники агентства, юридическая жизнеспособность этой идеи остается неясной.
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Следует отметить, что финансовую и долговую ситуацию в Украине анализируют представители Международного валютного фонда, также проводящие консультации с руководством страны с начала полномасштабного вторжения. В то же время комментариев о возможности реструктуризации долга пока не поступало.
В публикации также отмечается, что реструктуризация облигаций Украины для снижения долгового бремени поможет гарантировать, что финансирование, которое предоставляют союзники на оборону и гуманитарную помощь, не будет направлено на погашение владельцам облигаций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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