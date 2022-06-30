Общий госдолг в мае увеличился до $101,4 млрд — Finance.ua

Общий госдолг в мае увеличился до $101,4 млрд Сегодня 11:47 — Казна и Политика

Общий госдолг в мае увеличился до $101,4 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в мае увеличился на 3,6%, или на 3,72 млрд долларов до 101,44 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

Государственный и гарантированный государством долг на конец мая составил 2 967,49 млрд гривен, или 101,44 млрд долларов, против 2 855,75 млрд гривен, или 97,62 млрд долларов, месяцем ранее.

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Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 мая составил 2 645,84 млрд гривен (90,44 млрд долларов) против 2 556,36 млрд гривен (87,38 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 49,91 млрд долларов до 51,23 млрд долларов.

Прямой внутренний долг вырос в гривневом эквиваленте с 1 096,37млрд гривен до 1 146,94 млрд гривен (в долларовом эквиваленте вырос с 37,48 млрд долларов до 39,21 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 мая составил 321,65 млрд гривен, или 10,99 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

в 2021 году госдолг вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов до 97,95 млрд долларов;

в 2020 году совокупный госдолг увеличился на 6,9%, с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов;

за 2019 год государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,05 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 170 млрд гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українські Новини По материалам:

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