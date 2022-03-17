Украина призывает китайскую UnionPay выйти с рынка рф — Finance.ua
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Украина призывает китайскую UnionPay выйти с рынка рф

Сегодня 18:30Фондовый рынок
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Национальный банк обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти с платежного рынка россии.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Ранее платежные сервисы Visa, Mastercard и American Express заявили, что полностью останавливают работу в России и в ближайшие дни прекратят все транзакции по картам. В то же время уже эмитированные российскими банками карты будут работать внутри страны. За границей они работать не будут.
«Обойти» санкции россияне хотели благодаря китайской системе UnionPay.
НБУ призывает системы прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории России, так и выпущенных банками из России за ее пределами.
«Мы очень ценим сотрудничество с UnionPay International и надеемся на ее плодотворное продолжение. В то же время, ввиду беспрецедентного по своей жестокости и пренебрежению фундаментальными человеческими ценностями нападения России на мирную Украину, мы просим вас внести свой вклад в восстановление мира в Украине и прекратить работу в рф», — комментирует глава НБУ Кирилл Шевченко.
По материалам: Економічна Правда
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