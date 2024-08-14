Украина привлекала аварийную помощь из энергосистемы Словакии — Finance.ua

Украина привлекала аварийную помощь из энергосистемы Словакии Сегодня 12:14 — Энергетика

Украина привлекала аварийную помощь из энергосистемы Словакии

Во вторник, 13 июля, в Украину осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Словакии.

Об этом сообщила пресс-служба национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Согласно сообщению, потребление электроэнергии постепенно растет из-за потепления в южных областях.

«Потребление в среду, 14 августа, на 9:30, на 1% ниже, чем вчера в это же время. Это обусловлено похолоданием ночью. Вчера, 13 августа, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,4% выше, чем в понедельник, 12 августа. Это — значительный рост потребления, для покрытия которого необходимо включение дополнительного блока тепловой электростанции», — говорится в сообщении.

Применение мер ограничения в среду не прогнозируется.

Украина 12 августа оказала аварийную помощь энергосистеме Словакии, приняв избыток электроэнергии.

Українські Новини По материалам:

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