Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро: на каком этапе процесс — Finance.ua

Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро: на каком этапе процесс
Украина демонстрирует прогресс в процессе скрининга национального законодательства и присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Пышный сообщил, что о поддержке со стороны ЕС и прогрессе Украины по евроинтеграционному направлению подробно говорил на встрече в Вильнюсе с еврокомиссаром Валдисом Добровкисом.
«Видим полную поддержку со стороны Европейской комиссии по успешному прохождению всех этапов», — написал он.
Что такое SEPA
SEPA (Single Euro Payments Area) — единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро.
SEPA охватывает преимущественно обычные банковские переводы. Платежные методы, имеющие дополнительные опциональные функции или услуги, такие как платежные системы для мобильных телефонов или смарт-карт, непосредственно не покрываются, однако схема мгновенных платежей SEPA облегчает использование платежных продуктов также на смарт-устройствах.
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Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности для украинской экономики. Это, в частности, будет способствовать:
- упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса;
- уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС;
- снижению стоимости денежных переводов из стран ЕС.
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