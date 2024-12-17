Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро: на каком этапе процесс — Finance.ua

Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро: на каком этапе процесс Сегодня 13:02

Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро: на каком этапе процесс

Украина демонстрирует прогресс в процессе скрининга национального законодательства и присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Пышный сообщил, что о поддержке со стороны ЕС и прогрессе Украины по евроинтеграционному направлению подробно говорил на встрече в Вильнюсе с еврокомиссаром Валдисом Добровкисом.

«Видим полную поддержку со стороны Европейской комиссии по успешному прохождению всех этапов», — написал он.

Что такое SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро.

SEPA охватывает преимущественно обычные банковские переводы. Платежные методы, имеющие дополнительные опциональные функции или услуги, такие как платежные системы для мобильных телефонов или смарт-карт, непосредственно не покрываются, однако схема мгновенных платежей SEPA облегчает использование платежных продуктов также на смарт-устройствах.

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Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности для украинской экономики. Это, в частности, будет способствовать:

упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса;

уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС;

снижению стоимости денежных переводов из стран ЕС.

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