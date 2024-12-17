Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро: на каком этапе процесс — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро: на каком этапе процесс

159
Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро: на каком этапе процесс
Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро: на каком этапе процесс
Украина демонстрирует прогресс в процессе скрининга национального законодательства и присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Пышный сообщил, что о поддержке со стороны ЕС и прогрессе Украины по евроинтеграционному направлению подробно говорил на встрече в Вильнюсе с еврокомиссаром Валдисом Добровкисом.
«Видим полную поддержку со стороны Европейской комиссии по успешному прохождению всех этапов», — написал он.

Что такое SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) — единая зона, в которой полностью ликвидированы различия между внутренними и международными платежами в евро.
SEPA охватывает преимущественно обычные банковские переводы. Платежные методы, имеющие дополнительные опциональные функции или услуги, такие как платежные системы для мобильных телефонов или смарт-карт, непосредственно не покрываются, однако схема мгновенных платежей SEPA облегчает использование платежных продуктов также на смарт-устройствах.
Читайте также
Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности для украинской экономики. Это, в частности, будет способствовать:
  • упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса;
  • уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС;
  • снижению стоимости денежных переводов из стран ЕС.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.