Украина получит финансовую поддержку: какие страны и как будут помогать — Finance.ua
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Украина получит финансовую поддержку: какие страны и как будут помогать

Вчера 09:01Казна и Политика
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Украина получит финансовую поддержку: какие страны и как будут помогатьУкраина получит финансовую поддержку: какие страны и как будут помогать
Украина должна получить новую финансовую помощь от Норвегии, Франции, Европейского Союза и США.
Об этом во время своего видеообращения заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мир продолжает поддерживать Украину. Вчера беседовал с премьер-министрами Польши и Норвегии. Благодарен за поддержку. Норвегия выделяет 20 миллионов в бюджет, чтобы правительство распределило их на важные программы. До этого Норвегия также выделила 200 миллионов евро на гуманитарную помощь. Совет министров Польши принял положение, предусматривающее блокирование импорта угля из России на национальном уровне. Кроме того, страна планирует отказаться от российской нефти уже в этом году», — сказал он.
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По его словам, также есть договоренность с Францией на 300 млн евро и с Европейским союзом, который должен выделить Украине грант в 120 млн евро. Эти средства также должны пойти в госбюджет.
Также он напомнил, что Президент Владимир Зеленский 30 марта договорился о выделении Украине 500 миллионов долларов в качестве прямой бюджетной помощи от правительства Соединенных Штатов Америки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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