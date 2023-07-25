Украина получила еще 1,5 млрд евро от ЕС — Finance.ua
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Украина получила еще 1,5 млрд евро от ЕС

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Украина получила еще 1,5 млрд евро от ЕС
Украина получила еще 1,5 млрд евро от ЕС
В украинский госбюджет поступил шестой транш в размере 1,5 млрд евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи на 2023 год, общий объем которой составляет 18 млрд евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что в текущем году Украина получила уже 10,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС.
«С начала полномасштабной войны ЕС направил в Украину 17,7 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства способствовали поддержке макроэкономической стабильности в стране, а также помогают финансировать приоритетные расходы госбюджета своевременно и в полном объеме», — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
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Средства предоставляются на беспрецедентно льготных условиях для Украины и направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время, проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.
Со своей стороны, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что сегодня ЕС выплатил Украине 1,5 млрд евро, чтобы помочь государству функционировать и восстанавливать инфраструктуру.
«Я решительно осуждаю российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Пока россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину», — написала она в Twitter.
Следующие транши в рамках масштабной программы МФД будут поступать в госбюджет в течение 2023 года с учетом выполнения Украиной согласованных сторонами условий.
По материалам:
Finance.ua
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