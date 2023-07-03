Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июне

Казна и Политика
91
Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июне
Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июне
За июнь в государственный бюджет поступило $3 млрд внешнего финансирования. Около 40% привлеченных средств были получены в форме грантов на безвозвратных условиях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Среди доноров в июне 2023 года:

  • ЕС — $1,64 млрд (льготное финансирование);
  • США — $1,2 млрд (грант);
  • Всемирный банк — $104 млн (льготное финансирование);
  • Финляндская Республика — $15 млн (грант).
Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

Условия предоставления средств

Средства от ЕС были предоставлены в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе МФП составляет 18 млрд евро. МФП предоставляется на беспрецедентно льготных условиях для Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.
Читайте также
Гранты от США и Финляндии предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».
Денежные средства от Всемирного банка были предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях, в рамках Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Сколько денег привлекли с начала года

В 2023 году Министерство финансов Украины привлекло 22,7 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.