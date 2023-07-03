Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июне — Finance.ua

Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июне Сегодня 09:04 — Казна и Политика

Минфин назвал крупнейших доноров Украины в июне

За июнь в государственный бюджет поступило $3 млрд внешнего финансирования. Около 40% привлеченных средств были получены в форме грантов на безвозвратных условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Среди доноров в июне 2023 года:

ЕС — $1,64 млрд (льготное финансирование);

США — $1,2 млрд (грант);

Всемирный банк — $104 млн (льготное финансирование);

Финляндская Республика — $15 млн (грант).

Привлеченная международная помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

Условия предоставления средств

Средства от ЕС были предоставлены в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФП) на 2023 год. Общий объем финансирования по программе МФП составляет 18 млрд евро. МФП предоставляется на беспрецедентно льготных условиях для Украины. Срок погашения кредита составляет 35 лет. В то же время проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Гранты от США и Финляндии предоставлены как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине».

Денежные средства от Всемирного банка были предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях, в рамках Проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Сколько денег привлекли с начала года

В 2023 году Министерство финансов Украины привлекло 22,7 млрд долларов США внешнего финансирования на неотложные нужды госбюджета.

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