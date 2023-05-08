Украина получила 189 млн евро от Всемирного банка — Finance.ua

Украина получила 189 млн евро от Всемирного банка Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Украина получила 189 млн евро от Всемирного банка

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

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Указанный заем предоставлен в рамках Соглашения о финансировании проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» между Украиной и Международной ассоциацией развития (МАР).

Срок погашения кредита — 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Денежные средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль 2023 года.

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