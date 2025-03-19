Украина подготовит список объектов, по которым не должна бить россия — Finance.ua

Украина подготовит список объектов, по которым не должна бить россия Сегодня 16:16 — Энергетика

Украина подготовит список объектов, по которым не должна бить россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовит список энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов, по которым россия не должна бить согласно вероятной договоренности о частичном прекращении огня.

Об этом он сказал на пресс-конференции с Президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Если у нас будет такая договоренность — будет список объектов. Он у нас есть — список гражданских, энергетических и инфраструктурных объектов, этот список мы также обязательно подготовим и предоставим нашим партнерам. И если россияне не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам», — сказал президент.

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Он подчеркнул, что такая договоренность с рф может работать только при посредничестве и гарантиях США, поскольку с россией никакие договоренности не работают.

«Заверений и слов Путина, что он дает приказ не бить по энергетике, мало. Эта война сделала нас очень практичными людьми. Пример — вчерашний удар после слов Путина, что ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре не будет. Он сказал, что отдал приказ. И после этого было 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, 2 баллистические ракеты „Искандер“. Были удары по железной дороге, по предприятиям аграрной продукции, поражен 21 гражданский дом. Слов недостаточно», — заявил Зеленский.

Что может попасть в список

Энергетическая система Украины — одна из самых больших в Европе, охватывая генерацию, передачу, распределение и потребление электроэнергии. Она включает в себя различные типы электростанций, разветвленную сеть электропередачи и инфраструктуру для обеспечения стабильности энергоснабжения.

В состав энергетической системы входят следующие категории электростанций, которые могут войти в список критически важных объектов:

Атомные электростанции (АЭС) — Запорожская (временно оккупирована рф), Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская АЭС, которые генерируют более 50% электроэнергии страны. Также важен Чернобыльский комплекс, который остается критическим для ядерной безопасности.

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — обеспечивают резервную и маневровую нагрузку, используют уголь, газ и мазут. Самые крупные: Бурштынская, Криворожская, Трипольская ТЭС. Часть ТЭС подверглись значительным разрушениям, в частности Углегорская ТЭС захвачена, а Ладыжинская и частично Криворожская имеют серьезные повреждения.

Гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) — Днепровский каскад (Киевская, Кременчугская, Каневская ГЭС), Днестровская ГАЭС. Каховская ГЭС была разрушена в результате российского теракта, что существенно повлияло на энергосистему.

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — ключевые ветровые и солнечные станции, играют роль в обеспечении энергетической устойчивости.

Магистральные электросети

Критически важны высоковольтные линии (750, 330, 220 кВ), подстанции и распределительные пункты, обеспечивающие соединение между электростанциями и потребителями. Основной оператор — НЭК «Укрэнерго», а распределительные сети обслуживают операторы систем распределения (облэнерго). К ключевым объектам относятся:

подстанции 750 кВ — Запорожская, Винницкая, Киевская;

высоковольтные магистральные ЛЭП, соединяющие основные энергетические районы страны, например, Южноукраинская АЭС — Винница;

объекты резервного питания для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры.

Объекты распределения электроэнергии

В список могут быть включены региональные распределительные станции 110 кВ и ниже, которые обслуживают стратегические предприятия, медицинские учреждения, системы водоснабжения и транспортную инфраструктуру. В частности:

подстанции, питающие крупные промышленные центры (Днепр, Запорожье, Харьков);

объекты электропитания железнодорожной инфраструктуры, критически важные для перевозки грузов и военной логистики;

распределительные узлы крупных городов, таких как Киевский энергетический узел.

Интеграция с европейской энергосистемой

Украина работает в объединенной энергосистеме ENTSO-E, поэтому международные соединения могут быть включены в список объектов, требующих особой защиты. К ключевым элементам относятся:

ЛЭП, соединяющие Украину с европейскими странами (линии с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией);

подстанции, обеспечивающие стабильный обмен мощностью между Украиной и Европой;

Бурштынский энергоостров, который уже полностью интегрирован в европейскую сеть.

Комерсант український По материалам:

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