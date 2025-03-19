Украина подготовит список объектов, по которым не должна бить россия — Finance.ua

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Украина подготовит список объектов, по которым не должна бить россия

Энергетика
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Украина подготовит список объектов, по которым не должна бить россия
Украина подготовит список объектов, по которым не должна бить россия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подготовит список энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов, по которым россия не должна бить согласно вероятной договоренности о частичном прекращении огня.
Об этом он сказал на пресс-конференции с Президентом Финляндии Александром Стуббом.
«Если у нас будет такая договоренность — будет список объектов. Он у нас есть — список гражданских, энергетических и инфраструктурных объектов, этот список мы также обязательно подготовим и предоставим нашим партнерам. И если россияне не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам», — сказал президент.
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Он подчеркнул, что такая договоренность с рф может работать только при посредничестве и гарантиях США, поскольку с россией никакие договоренности не работают.
«Заверений и слов Путина, что он дает приказ не бить по энергетике, мало. Эта война сделала нас очень практичными людьми. Пример — вчерашний удар после слов Путина, что ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре не будет. Он сказал, что отдал приказ. И после этого было 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, 2 баллистические ракеты „Искандер“. Были удары по железной дороге, по предприятиям аграрной продукции, поражен 21 гражданский дом. Слов недостаточно», — заявил Зеленский.

Что может попасть в список

Энергетическая система Украины — одна из самых больших в Европе, охватывая генерацию, передачу, распределение и потребление электроэнергии. Она включает в себя различные типы электростанций, разветвленную сеть электропередачи и инфраструктуру для обеспечения стабильности энергоснабжения.
В состав энергетической системы входят следующие категории электростанций, которые могут войти в список критически важных объектов:
  • Атомные электростанции (АЭС) — Запорожская (временно оккупирована рф), Ровенская, Хмельницкая и Южноукраинская АЭС, которые генерируют более 50% электроэнергии страны. Также важен Чернобыльский комплекс, который остается критическим для ядерной безопасности.
  • Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — обеспечивают резервную и маневровую нагрузку, используют уголь, газ и мазут. Самые крупные: Бурштынская, Криворожская, Трипольская ТЭС. Часть ТЭС подверглись значительным разрушениям, в частности Углегорская ТЭС захвачена, а Ладыжинская и частично Криворожская имеют серьезные повреждения.
  • Гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) — Днепровский каскад (Киевская, Кременчугская, Каневская ГЭС), Днестровская ГАЭС. Каховская ГЭС была разрушена в результате российского теракта, что существенно повлияло на энергосистему.
  • Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — ключевые ветровые и солнечные станции, играют роль в обеспечении энергетической устойчивости.

Магистральные электросети

Критически важны высоковольтные линии (750, 330, 220 кВ), подстанции и распределительные пункты, обеспечивающие соединение между электростанциями и потребителями. Основной оператор — НЭК «Укрэнерго», а распределительные сети обслуживают операторы систем распределения (облэнерго). К ключевым объектам относятся:
  • подстанции 750 кВ — Запорожская, Винницкая, Киевская;
  • высоковольтные магистральные ЛЭП, соединяющие основные энергетические районы страны, например, Южноукраинская АЭС — Винница;
  • объекты резервного питания для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры.

Объекты распределения электроэнергии

В список могут быть включены региональные распределительные станции 110 кВ и ниже, которые обслуживают стратегические предприятия, медицинские учреждения, системы водоснабжения и транспортную инфраструктуру. В частности:
  • подстанции, питающие крупные промышленные центры (Днепр, Запорожье, Харьков);
  • объекты электропитания железнодорожной инфраструктуры, критически важные для перевозки грузов и военной логистики;
  • распределительные узлы крупных городов, таких как Киевский энергетический узел.

Интеграция с европейской энергосистемой

Украина работает в объединенной энергосистеме ENTSO-E, поэтому международные соединения могут быть включены в список объектов, требующих особой защиты. К ключевым элементам относятся:
  • ЛЭП, соединяющие Украину с европейскими странами (линии с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией);
  • подстанции, обеспечивающие стабильный обмен мощностью между Украиной и Европой;
  • Бурштынский энергоостров, который уже полностью интегрирован в европейскую сеть.
По материалам:
Комерсант український
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