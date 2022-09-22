Украина планирует привлечь в 2023 году $37,9 млрд на финансирование госбюджета — Минфин Сегодня 11:03 — Казна и Политика

Украина планирует привлечь в 2023 году $37,9 млрд на финансирование госбюджета — Минфин

Привлечь $37,9 млрд на финансирование дефицита госбюджета и $13,6 млрд на восстановление планирует правительство Украины, наибольший вклад, как ожидается — соответственно $18 млрд и $6,5 млрд — внесут США через USAID.

Такие данные представлены в презентации проекта госбюджета-2023.

Согласно информации на сайте Минфина, предусматривается, что помощь от США будет ежемесячной: бюджету — $1,5 млрд, а на восстановление — от $0,4 млрд до $0,6 млрд.

Вторым важнейшим источником финансирования бюджета в презентации отмечен МВФ — $15 млрд: по $2 млрд в январе, феврале и сентябре, $1,6 млрд в июне, $0,6 млрд — в августе и от $0,8 до 1,1 млрд — в другие месяцы.

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Что касается макрофинансовой помощи от ЕС и других источников, то на восстановление она ожидается объемом $7,1 млрд — ежемесячно по $0,6 млрд, кроме $0,5 млрд в декабре. В то время как финансирование госбюджета из этого источника прогнозируется на $4,9 млрд: $1,9 млрд в первом квартале, $1,3 млрд — во втором, $0,2 млрд — в третьем и $1,3 млрд — в четвертом.

Министр финансов Сергей Марченко уточнил, что в этом году в рамках переговоров с международными партнерами Украина получила уже $19 млрд финансовой поддержки, из которых почти 50% — грантовые средства.

«До конца года мы планируем привлечь еще около $17 млрд дополнительного финансирования», — сказал он, представляя проект госбюджета в ВР в среду.

Презентация Министерства финансов

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