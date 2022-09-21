Помощь Украине. На какое направление наиболее активно дают деньги иностранцы — Finance.ua

Помощь Украине. На какое направление наиболее активно дают деньги иностранцы Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Помощь Украине. На какое направление наиболее активно дают деньги иностранцы

Фандрейзинговая платформа United24 проанализировала 68 тыс. взносов на сумму почти $4 млн ($3 млн 962 тыс. 956). Из данных видно, как изменилось распределение пожертвований через United24 с июня по август 2022 года.

Доноры стали чаще выбирать направление «Оборона и разминирование». Лучше всего это заметно на примере Германии: в начале лета только 25% жителей страны переводили средства на это направление. В конце августа показатель вырос до 42%.

73% жителей Франции, 75% жителей Канады и 76% жителей Великобритании донатят на «Оборону и разминирование». Три месяца назад этот показатель составил 60% для каждой из этих стран. 70% самых активных доноров United24 — американцев — также выбирают это направление. По сравнению с 50% в июне.

Инфографика: https://u24.gov.ua/

На медицинскую помощь и восстановление Украины иностранные доноры жертвовали примерно в равной пропорции.

В Украине также увеличился объем пожертвований на ВСУ (74% против 70%) и медицинскую помощь (22% против 15%), а на восстановление уменьшился с 15% до 4%.

По результатам были определены топ-10 стран-доноров: США, Германия, Франция, Украина, Великобритания, Канада, Австралия, Швеция, Швейцария и Ирландия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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