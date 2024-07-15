Украина обратилась в Генассамблею ВОИС из-за кражи геообозначения — Finance.ua

Украина обратилась в Генассамблею ВОИС из-за кражи геообозначения Сегодня 20:34 — Казна и Политика

Украинская правительственная делегация призвала Генеральную ассамблею Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) отреагировать на присвоение россией географического обозначения «Мелитопольская черешня».

Об этом сообщает Министерство экономики

Отмечается, что 12 июля 2024 года федеральная служба по интеллектуальной собственности рф (Роспатент) на своем сайте сообщила о регистрации обозначения «Мелитопольская черешня». В частности, речь идет о том, что «Мелитопольская черешня» стала первым зарегистрированным региональным брендом так называемых новых регионов рф (на самом деле — временно оккупированных территорий Украины) — географическим обозначением от Мелитопольского района Запорожской области.

Кроме того, Роспатент также призвал представителей временно оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской области регистрировать свои бренды и другие объекты интеллектуальной собственности с целью продвижения своих товаров и услуг на рынках и заявил о том, что предоставит всю необходимую помощь.

В Минэкономики отмечают, что Украина не раз выражала решительные протесты на полях Генеральных ассамблей ВОИС против постоянных нарушений международных стандартов в сфере интеллектуальной собственности властями российской федерации.

«В частности, россия продолжает предоставлять ложную информацию об адресах заявителей с временно оккупированных территорий Украины через международные системы регистраций торговых марок и промышленных образцов», — говорится в сообщении ведомства.

«Мировое сообщество никогда не признает эту кражу. Мелитополь будет освобожден, и Мелитопольская черешня остается украинской», — заявил глава правительственной делегации, заместитель Министра экономики Украины Виталий Киндратив.

В Минэкономики отмечают, что россия присваивает интеллектуальную собственность Украины с 2014 года — с момента оккупации полуострова Крым. В частности, в россии незаконно зарегистрированы такие крымские вина как «Балаклава», «Магарач», «Новый Свет», «Меганом», которые также являются географическими обозначениями Украины.

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