Украина не сможет полностью отказаться от российского 1С еще несколько лет — Минцифры — Finance.ua

Украина не сможет полностью отказаться от российского 1С еще несколько лет — Минцифры Сегодня 06:07 — Технологии&Авто

Украина не сможет полностью отказаться от российского 1С еще несколько лет — Минцифры

Проблема использования российского программного обеспечения 1С, вероятно, будет существовать еще несколько лет, но рынок урегулирует ее сам.

Об этом шла речь в ходе экономического форума «Ключевые антикоррупционные и институциональные изменения для восстановления Украины».

В частности, такой прогноз в ходе форума озвучил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, украинскому бизнесу и государственному сектору понадобится несколько лет для полного преодоления зависимости от связанных с российскими разработчиками системных продуктов, таких как «1С» и перехода на украинские и международные аналоги.

«Рыночная экономика должна все выровнять, и она уже это выравнивает. Каждый день появляются новые украинские компании, которые начинают занимать свою нишу на рынке», — сказал он.

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Вице-премьер отметил, что государственный сектор сейчас активно заменяет старый софт, который украинские компании администрируют.

«Сформирована определенная политика, которая реализуется. Я думаю, что через несколько лет этой проблемы не будет», — отметил он.

Со своей стороны глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев констатировал, что на сегодняшний день более 90% бизнеса так или иначе пользуются российским ПО «1С».

«Решение запретить на государственном уровне „1С“, наверное, будет популярным в соцсетях в течение одного дня, однако повлечет за собой существенные расходы бизнеса. С кем бы я ни общался кулуарно, у всех неоднозначное восприятие. Поэтому это очень сложное решение. У меня нет ответа на этот вопрос», — сказал Гетманцев о возможности одномоментного полного отказа от «1С».

Економічна Правда По материалам:

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