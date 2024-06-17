Украина не достигла соглашения об условиях реструктуризации евробондов с кредиторами — Минфин — Finance.ua
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Украина не достигла соглашения об условиях реструктуризации евробондов с кредиторами — Минфин

Казна и Политика
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Украина не достигла соглашения об условиях реструктуризации евробондов с кредиторами — Минфин
Украина не достигла соглашения об условиях реструктуризации евробондов с кредиторами — Минфин
Украина и спецкомитет кредиторов, представляющий собственников почти 20% еврооблигаций, в период с 3 по 14 июня провели переговоры и обменялись предложениями по реструктуризации, однако не смогли достичь соглашения, в том числе из-за неприемлемости предложенных коммерческими кредиторами условий для МВФ и Группы официальных кредиторов Украины.
Об этом идет речь в сообщении Минфина на Лондонской фондовой бирже в понедельник.
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«Предложение… было доведено до сведения сотрудников МВФ, которые предварительно оценили его как не отвечающее целевым показателям DSA (Debt Sustainability Analysis) МВФ. Об этом также сообщили в секретариате Группы кредиторов Украины, который подтвердил, что любые денежные потоки в течение периода действия программы МВФ должны оставаться символическими», — говорится в сообщении.
«Хотя Украина и специальный комитет кредиторов не пришли к согласию относительно условий реструктуризации в течение периода консультаций, Украина и специальный комитет кредиторов продолжат взаимодействие и конструктивные дискуссии через своих соответствующих консультантов, а Украина продолжит двусторонние переговоры с другими инвесторами, с целью достижения дальнейшего прогресса и достижения принципиального соглашения при первой же возможности», — отмечается в релизе.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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