Украина может производить из отходов до 10 млрд кубометров биогаза в год — Finance.ua
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Украина может производить из отходов до 10 млрд кубометров биогаза в год

Энергетика
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Украина может производить из отходов до 10 млрд кубометров биогаза в год
Украина может производить из отходов до 10 млрд кубометров биогаза в год
Потенциально Украина может ежегодно производить до 10 миллиардов кубометров биогаза, но для этого требуются многомиллиардные инвестиции.
Об этом в интервью Укринформу сказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Он назвал изготовление биоэтанола и биогаза одним из важных направлений переработки агропродукции, по которым сотрудничество Украины и ЕС может быть особенно эффективным.
«В Украине из имеющихся (условно) отходов — то есть навоза, соломы, пищевых остатков — потенциально можно производить до 10 миллиардов кубометров газа в год. Таким образом, производя ресурс для собственных нужд, можем способствовать энергетической безопасности Украины и европейских государств. Но речь идет о достаточно значительной „стартовой“ инвестиции — 20 или более миллиардов долларов», — констатировал Высоцкий.
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В мире также стремительными темпами — на 3−5% за год — растет потребление аминокислот, дрожжей, различных растительных белков. Спрос на этом рынке значительно больше, чем предложение. Развивая это направление, мы не будем выталкивать из рынка европейских коллег, а просто будем удовлетворять мировую потребность, отметил он.
«В Европейском союзе, чтобы наладить столь глубокое производство, нужно от 7 до 10 лет согласований и разрешительных процедур. К тому же свободных площадок со всеми условиями для размещения в Европе мало. А мы готовы демонстрировать, что у Украины, во-первых, много возможностей для такого производства. И благодаря последним регуляторным упрощениям разрешительные процедуры удалось сократить если не до недель, то до месяцев, а не растягивать на годы. То есть, к нам можно быстро заходить с инвестициями и восполнять потребности рынков, которые так стремительно растут», — убежден глава Минагрополитики.

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То же, по его словам, касается производства органической агропродукции. Для того чтобы ее выращивать, нужны большие территории, где можно было бы обустроить защитные зоны, ограничить сторонний доступ и т. д.
По материалам:
Укрінформ
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