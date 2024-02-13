Украина может обменять 96 млрд евро субсидий ЕС на смягчение требований «Зеленого курса», — Reuters Сегодня 16:32

Украина может обменять 96 млрд евро субсидий ЕС на смягчение требований «Зеленого курса», — Reuters

Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Европейского Союза на 96,5 млрд евро в обмен на смягчение требований «Зеленого курса» блока в ходе переговоров о вступлении, которые начнутся в следующем месяце.

Об этом заявил анонимный украинский чиновник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украина, обладающая огромным аграрным комплексом, способным прокормить сотни миллионов людей, была приглашена вступить в ЕС в прошлом году и в марте начнет отраслевые переговоры о своем вступлении, чтобы гармонизировать свое законодательство с требованиями ЕС.

Интеграция крупного сельскохозяйственного сектора Украины, который до полномасштабного вторжения россии в 2022 году был четвертым по величине поставщиком зерна в мире, в Европейский Союз, вероятно, будет очень чувствительным как политически, так и экономически.

Киев может иметь право на получение 96,5 млрд евро в виде субсидий в рамках Единой сельскохозяйственной политики ЕС в течение семи лет, если нынешние правила будут применяться к расширенному союзу.

Однако «Зеленый курс» ЕС, который в течение десятилетий устанавливает сельскохозяйственные правила для 27 членов блока, может больше усложнить бизнес для украинских фермеров, чем работа без субсидий, предоставляемых блоком.

«Мне кажется, что идеальная стратегия переговоров (достигнуть) меньших ограничений на торговлю, меньших ограничений на окружающую среду (для украинских фермеров), и мы готовы обменять это на субсидии», — сказал чиновник.

Избежать бюрократии

«Мы должны защищать нашу конкурентоспособность, мы не должны создавать бюрократию, которая бы остановила развитие, особенно в наших условиях — например, получить десять экологических сертификатов за какую-то мелочь», — сказал он.

Сельскохозяйственный сектор имеет решающее значение для разрушенной во время войны экономики Украины, и до войны в стоимостном выражении зерно составляло половину всего украинского экспорта.

Украина уже продает значительную часть своей сельскохозяйственной продукции в ЕС, и в качестве члена ее экспорт не будет подвергаться тарифам или квотам. Выплаты субсидий Киеву могут привести к сокращению фермерских субсидий существующим государствам-членам примерно на 20%, сообщила Financial Times минувшей осенью.

Решение ЕС отменить импортную пошлину на все украинские продукты питания в 2022 году уже вызвало протесты в соседних странах-членах блока, поскольку фермеры изо всех сил пытаются конкурировать с более дешевой украинской сельскохозяйственной продукцией.

Европейская комиссия в прошлом месяце заявила, что продолжит отмену импортных пошлин на украинский экспорт.

Однако Еврокомиссия также предложила меры по ограничению импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и обеспечению большей гибкости в правилах использования пахотных земель в попытке подавить протесты разгневанных фермеров во Франции и других членов ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.