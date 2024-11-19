Украина и МВФ договорились о шестом пересмотре программы EFF: это позволит привлечь $1,1 млрд — Finance.ua
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Украина и МВФ договорились о шестом пересмотре программы EFF: это позволит привлечь $1,1 млрд

Казна и Политика
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Украина и МВФ договорились о шестом пересмотре программы EFF: это позволит привлечь $1,1 млрд
Украина и МВФ договорились о шестом пересмотре программы EFF: это позволит привлечь $1,1 млрд
Украина и Международный валютный фонд договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов. Ожидаем, что Исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время», — отметил Шмыгаль.
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По его словам, в Фонде отметили прогресс по выполнению структурных маяков и обязательств, а также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.
Напомним, в мае 2024 г. Украина и МВФ начали переговоры о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования. После этого 28 июня МВФ одобрил выделение Украине нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов.

Справка Finance.ua:

  • 31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) — кредит в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины;
  • программа состоит из двух частей: срочное финансирование до победы в войне; послевоенное восстановление. Этот заем является первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, находящейся в активном конфликте;
  • за прошлый, 2023 год Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов из этих 15,6 млрд.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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