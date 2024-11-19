Украина и МВФ договорились о шестом пересмотре программы EFF: это позволит привлечь $1,1 млрд — Finance.ua

Украина и МВФ договорились о шестом пересмотре программы EFF: это позволит привлечь $1,1 млрд Сегодня 17:04 — Казна и Политика

Украина и МВФ договорились о шестом пересмотре программы EFF: это позволит привлечь $1,1 млрд

Украина и Международный валютный фонд договорились на экспертном уровне о шестом пересмотре Программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Это позволит нам привлечь в государственный бюджет еще 1,1 млрд долларов. Ожидаем, что Исполнительный совет МВФ примет соответствующее решение в ближайшее время», — отметил Шмыгаль.

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По его словам, в Фонде отметили прогресс по выполнению структурных маяков и обязательств, а также подчеркнули, что украинская экономика продолжает демонстрировать устойчивость.

Напомним, в мае 2024 г. Украина и МВФ начали переговоры о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования. После этого 28 июня МВФ одобрил выделение Украине нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов.

Справка Finance.ua:

31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) — кредит в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины;

программа состоит из двух частей: срочное финансирование до победы в войне; послевоенное восстановление. Этот заем является первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, находящейся в активном конфликте;

за прошлый, 2023 год Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов из этих 15,6 млрд.

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