Украина до конца года ожидает получить 600−800 МВт распределенной генерации — советник премьера Сегодня 19:15 — Энергетика

Украина до конца года ожидает получить 600−800 МВт распределенной генерации — советник премьера

До конца года в Украине ожидается от 600 до 800 МВт небольших объектов генерации электроэнергии, способных обеспечить гарантированное энергоснабжение бизнеса и общин, которые успеют их установить.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко во время брифинга в Медиа-центре.

«Есть оценки, что до конца года в Украине будет введено от 600 до 800 МВт распределенной генерации. Это не мало и не много. Если говорить об Украине в целом, то этого точно недостаточно, чтобы уверенно смотреть и декларировать гарантии энергоснабжения и готовности к любым сценариям по обстрелам, но локально, для тех, кто успел установить, это будет гарантированное энергоснабжение при любом сценарии», — сказал Бойко.

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При этом он отметил, что ожидает бум распределенной генерации в следующем году, поскольку это не только гарантированное энергообеспечение, но и выгодные бизнес-проекты, учитывая цены на электроэнергию на рынке.

«Поэтому эти проекты точно пойдут, и показатели на следующий год будут существенно выше», — сказал советник премьера.

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