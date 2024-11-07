Украина до конца года ожидает получить 600−800 МВт распределенной генерации — советник премьера — Finance.ua
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Украина до конца года ожидает получить 600−800 МВт распределенной генерации — советник премьера

Энергетика
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Украина до конца года ожидает получить 600−800 МВт распределенной генерации — советник премьера
Украина до конца года ожидает получить 600−800 МВт распределенной генерации — советник премьера
До конца года в Украине ожидается от 600 до 800 МВт небольших объектов генерации электроэнергии, способных обеспечить гарантированное энергоснабжение бизнеса и общин, которые успеют их установить.
Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко во время брифинга в Медиа-центре.
«Есть оценки, что до конца года в Украине будет введено от 600 до 800 МВт распределенной генерации. Это не мало и не много. Если говорить об Украине в целом, то этого точно недостаточно, чтобы уверенно смотреть и декларировать гарантии энергоснабжения и готовности к любым сценариям по обстрелам, но локально, для тех, кто успел установить, это будет гарантированное энергоснабжение при любом сценарии», — сказал Бойко.
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При этом он отметил, что ожидает бум распределенной генерации в следующем году, поскольку это не только гарантированное энергообеспечение, но и выгодные бизнес-проекты, учитывая цены на электроэнергию на рынке.
«Поэтому эти проекты точно пойдут, и показатели на следующий год будут существенно выше», — сказал советник премьера.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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