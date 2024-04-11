Украина через гранты инвестировала в предпринимательство более ₴7,3 миллиарда — Finance.ua

Украина через гранты инвестировала в предпринимательство более ₴7,3 миллиарда Сегодня 17:35

Украина через гранты инвестировала в предпринимательство более ₴7,3 миллиарда

По правительственному проекту «єРобота» получили гранты на старт или развитие бизнеса почти 15 тысяч предпринимателей; в целом государство инвестировало через гранты в предпринимательство более 7,3 млрд грн с начала действия проекта.

«Более 7,3 млрд грн инвестировало государство в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы «єРобота», которые мы запустили летом 2022 года. На сегодняшний день грантовые средства получили уже почти 15 000 предпринимателей во всех регионах страны.

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Это тысячи новых компаний и действующих предприятий, которые усиливают свой производственный потенциал, наращивают объемы, создают новые рабочие места. Работают и развиваются, несмотря на войну, постоянную угрозу обстрелов, блэкаутов, разрушенные логистические цепочки", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

В целом с начала запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года: по программе «Собственное дело» выдано 13 618 микрогрантов на 3,2 млрд грн, на развитие перерабатывающих предприятий выдано 635 грантов на 3,2 млрд грн, на садоводство и развитие тепличного хозяйства выдано 177 грантов на 778 млн грн, ветеранам и членам их семей выдано 335 грантов на 144 млн грн.

Справка Finance.ua:

Напомним, проект «єРобота» был введен правительством в июле 2022 года для оказания поддержки бизнесу и стимулирования создания новых рабочих мест.

Он включает в себя несколько грантовых программ. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго супруга, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

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