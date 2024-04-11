Украина через гранты инвестировала в предпринимательство более ₴7,3 миллиарда — Finance.ua

Украина через гранты инвестировала в предпринимательство более ₴7,3 миллиарда
По правительственному проекту «єРобота» получили гранты на старт или развитие бизнеса почти 15 тысяч предпринимателей; в целом государство инвестировало через гранты в предпринимательство более 7,3 млрд грн с начала действия проекта.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Более 7,3 млрд грн инвестировало государство в развитие малого и среднего бизнеса через грантовые программы «єРобота», которые мы запустили летом 2022 года. На сегодняшний день грантовые средства получили уже почти 15 000 предпринимателей во всех регионах страны.
Это тысячи новых компаний и действующих предприятий, которые усиливают свой производственный потенциал, наращивают объемы, создают новые рабочие места. Работают и развиваются, несмотря на войну, постоянную угрозу обстрелов, блэкаутов, разрушенные логистические цепочки", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.
В целом с начала запуска проекта «єРобота» в июле 2022 года: по программе «Собственное дело» выдано 13 618 микрогрантов на 3,2 млрд грн, на развитие перерабатывающих предприятий выдано 635 грантов на 3,2 млрд грн, на садоводство и развитие тепличного хозяйства выдано 177 грантов на 778 млн грн, ветеранам и членам их семей выдано 335 грантов на 144 млн грн.
Справка Finance.ua:
- Напомним, проект «єРобота» был введен правительством в июле 2022 года для оказания поддержки бизнесу и стимулирования создания новых рабочих мест.
- Он включает в себя несколько грантовых программ. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов и второго супруга, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
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