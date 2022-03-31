Украина будет контролировать, как работают санкции против рф — Finance.ua

Украина будет контролировать, как работают санкции против рф

Сегодня 16:41 — Казна и Политика

Украина будет контролировать, как работают санкции против рф

Часть антироссийских санкций обходят, тогда как результата других придется ждать слишком долго. Поэтому в Офисе президента создали платформу, которая будет анализировать достигнутый результат.

Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в эфире телеканала Украина 24.

Он заявил, что когда вводились санкции, все увидели, что это мощный инструмент, но их результат недостаточен. Поэтому Ермак анонсировал платформу, на которой будет отслеживаться качество санкций против рф.

«Есть санкции, которые работают на долгую — а у нас нет времени. Есть санкции, которые кто-то просчитал и придумал пути их обхода. Есть, к сожалению, санкции, которые вводились, хорошо выглядят, но они вообще не работают. Поэтому возникла инициатива — мы создали платформу, уже около 30 экспертов, которые будут постоянно анализировать, работают или не работают санкции, и будут говорить публично, как это работает. Никто с этим не играет, а если играет, то исправляет это», — сказал Ермак.

Он отметил, что некоторые страны вводят санкции и затем сами пытаются их обходить.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.