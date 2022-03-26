США предупредили о тяжелых последствиях для государств, помогающих россии обойти санкции — Financial Times

Сегодня 19:03

В Соединенных Штатах Америки обещают наказать ряд стран за помощь россии уклоняться от санкций.

Речь идет об Индии, Китае, Саудовской Аравии, ОАЭ и Армении.

Об этом пишет Financial Times

Отмечено, что ранее о том, что США готовы наказать страны, которые помогают россии обойти санкции, заявил и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

Он уточнил, что у Вашингтона есть ряд инструментов для обеспечения полноценного выполнения санкций. Один из инструментов — включение юридических или физических лиц, которые пытаются уклониться от санкций или не соблюдают их, и которые находятся в юрисдикции третьих сторон.

«Эти инструменты сейчас хорошо понятны компаниям и странам по всему миру, и мы готовы их применить, если в этом возникнет необходимость», — заявлял Салливан.

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